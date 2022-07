Naturschutz-Zentrum Wetzlar ist Geschichte

Landesvorsitzender Wolfram Dette umreißt die Geschichte des Naturschutzzentrums Hessen in Wetzlar. Foto: Naturschutz-Zentrum Hessen

WETZLAR - Nach 44 Jahren Arbeit im Natur- und Umweltschutz hat der Verein Naturschutzzentrum Hessen (NZH) mit Sitz in Wetzlar seine Tätigkeit beendet. Landesvorsitzender Wolfram Dette erinnerte bei einer Abschlussveranstaltung in der Stadthalle an die Entscheidung der hessischen Umweltministerin Priska Hinz (Grüne), die Aufgaben der Naturschutzakademie ab 2022 ausschließlich in die Hände des Landesamts für Umwelt- und Naturschutz in Gießen zu legen. Zu dem Treffen gekommen seien neben dem heimischen Landtagsabgeordneten und Oberbürgermeister Manfred Wagner (SPD) auch Vertreter vieler Institutionen, mit denen der Verein NZH zusammengearbeitet habe, schreibt dieser in einer Pressemitteilung.

Dette, ehemaliger Wetzlarer Oberbürgermeister, erinnerte daran, dass im Gründungsjahr 1977 der Umwelt- und Naturschutz auf der politischen Agenda und im Bewusstsein der Bevölkerung eher ein Randthema gewesen sei.

Großes Bedauern über Entscheidung im Ministerium

Dank der engagierten Aufbauarbeit des ersten Geschäftsführers Friedrich-Wilhelm Georg aus Braunfels und des ersten Vorsitzenden Günter Bovermann sowie mit tatkräftiger Unterstützung des Staatssekretärs im Umweltministerium, Werner Brans aus Wetzlar, sei der ehemalige Kreislehrgarten in der Friedenstraße schrittweise in ein Fortbildungszentrum für den Naturschutz in ganz Hessen umgewandelt worden.

Dette nannte auch Meilensteine, wie den ersten Apfelmarkt 1981. Er appellierte an das Land Hessen, ihn im Rahmen der Akademietätigkeit fortzuführen.

Diese Großveranstaltung sei eine hervorragende Chance, Umwelt- und Naturschutz einem breiten Publikum nahe zu bringen. Ein weiterer Meilenstein sei 1992 der Neubau eines modernen Seminargebäudes in der Friedenstraße gewesen. Ab 2005 sei die Aus- und Fortbildung im Umwelt- und Naturschutz in eine gemeinsam vom Land Hessen und dem NZH getragene Naturschutzakademie Hessen umgewandelt worden. Vereinsmitarbeiter und Landesbedienstete organisierten ein umfangreiches Seminarangebot für Hauptberufliche und Ehrenamtliche. "Auch wenn ich die Entscheidung des Ministeriums, die Umwelt- und Naturschutzbildung neu zu ordnen, respektiere, so muss ich doch das Bedauern unserer Vereinsmitglieder zum Ausdruck bringen, dass die jahrzehntelange bewährte Kooperation zwischen ehrenamtlichen und hauptamtlichen Naturschutz unter dem Dach der gemeinsamen Akademie nun zu Ende gegangen ist", sagte Dette.

n einer Videobotschaft dankte der Abteilungsleiter im hessischen Umweltministerium, Carsten Wilke, dem ehrenamtlichen Vorstand und insbesondere dem Vorsitzenden sowie den Mitarbeitern des Vereins für ihren langjährigen engagierten Einsatz. Er betonte, dass alle Beschäftigten des Vereins in den Landesdienst beim Landesamt für Umwelt- und Naturschutz übernommen würden.

Oberbürgermeister Wagner hob die Wirkung der Naturschutzakademie und der langen Vereinstätigkeit für Wetzlar und die Region hervor. Er empfahl dem Land dringend, das erst vor wenigen Jahren modernisierte landeseigene Seminargebäude in Wetzlar weiter für die Akademie zu nutzen.

Über engültigen Standort wird noch entschieden

Der Abteilungsleiter im hessischen Landesamt für Natur- und Umweltschutz, Christian Geske, erläuterte die Konzeption des neuen "Zentrums für Artenvielfalt". Bis zu einer endgültigen Entscheidung über dessen neuen Standort arbeite die Akademie in der Wetzlarer Friedenstraße.