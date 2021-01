Naturschutzbund ruft zur "Stunde der Wintervögel"auf

Einer der selteneren Gäste bei der "Stunde der Wintervögel" ist erfahrungsgemäß der Stieglitz. Foto: Andreas Hartl

WETZLAR - Welche Vögel halten sich im Winter bei uns auf und wie viele von ihnen können wir noch beobachten? Dieser und weiteren Fragen versucht der Naturschutzbund (Nabu) mit seiner Mitmachaktion "Stunde der Wintervögel" von Freitag bis Sonntag, 8. bis 10. Januar, auf den Grund zu gehen. Auch in der Region Wetzlar sind wieder alle Naturfreunde gefragt, eine Stunde lang die Vögel am Futterhäuschen, im Garten, auf dem Balkon oder im Park zu zählen und zu melden.

"Ganz einfach durch eine Stunde Beobachtung von der eigenen Wohnung, dem Garten oder Balkon aus kann jeder mithelfen, eine detaillierte Momentaufnahme der Vogelwelt in unseren Städten und Dörfern zu ermöglichen", erläutert Gerhard Eppler, Nabu-Landesvorsitzender in Wetzlar. Im Mittelpunkt der Aktion stehen vertraute und oft weit verbreitete Vogelarten wie Meisen, Finken, Rotkehlchen und Spatzen.

Experten des Nabu konnten anhand der langjährigen Zählung nachweisen, dass die Vogelzahlen in den Gärten im Winter stark von der Witterung abhängen. In kalten und schneereichen Wintern kommen deutlich mehr Vögel in die Nähe der Menschen. Die lange Reihe zunehmend milder Winter führte zuletzt zu sinkenden Zahlen.

In diesem Jahr warten die Vogelexperten mit Spannung auf die Ergebnisse zu den Blaumeisen. Diese hatten im Frühjahr erheblich unter einer von Bakterien ausgelösten Epidemie, dem sogenannten Meisensterben, gelitten. Viele Gartenbesitzer machten sich daher große Sorgen um "ihre" Gartenmeisen. "Hier bei uns in Hessen hatte der Erreger des Meisensterbens schwer zugeschlagen, und wir bekamen Meldungen von vielen besorgten Vogelfreund. Wir hoffen aber, dass die Meisen die Verluste durch ihre Bruten im Sommer zumindest teilweise ausgleichen konnten", betont Eppler.

Üblicherweise belegt die Blaumeise bei der "Stunde der Wintervögel" den dritten Platz. Für die Experten ist es nun spannend herauszufinden, ob der Effekt der Epidemie auch im Winter noch spürbar ist und wie sich der Blaumeisenbestand über die nächsten Jahre einpendelt.

Bei der letzten großen Wintervogelzählung im Januar 2020 beteiligten sich in Hessen 10 643 Menschen. Insgesamt gingen Meldungen aus mehr als 7480 Gärten und Parks mit 277 001 gezählten Vögeln ein.

Keine besonderen Vorkenntnisse nötig

Um an der Stunde der Wintervögel teilzunehmen, ist keine besondere Qualifikation nötig. Von einem ruhigen Beobachtungsplatz aus wird von jeder Art die höchste Anzahl notiert, die im Laufe einer Stunde gleichzeitig zu beobachten ist.

Die Beobachtungen können unter www.NABU.de/onlinemeldung bis zum 18. Januar registriert werden. Zudem ist für telefonische Meldungen am 9. und 10. Januar, jeweils von 10 bis 18 Uhr, die kostenlose Rufnummer 0800-1 15 71 15 geschaltet. Auch über die Nabu-App "Vogelwelt" kann gemeldet werden.

Die Schulstunde der Wintervögel findet vom 11. bis 15. Januar statt. Die Klassen und Gruppen können ihre Zählergebnisse bis 18. Januar einsenden oder unter www.NABU.de/onlinemeldung eingeben. Unter allen Einsendungen verlost die Naturschutzjugend Preise. Alle Infos, Materialien und Aktionsideen gibt es unter www.NAJU.de/sdw.