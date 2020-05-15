Freitag, 15.05.2020 - 12:02
3 min
Natursporttrend Plogging erobert den Lahn-Dill-Kreis
Von Julia Hoffmann
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WAS IST PLOGGING?
Plogging ist ein neuer Trend aus Schweden, den der Umweltaktivist Erik Ahlström erfunden hat.
Es handelt sich dabei um eine Natursportart bei der man mit Handschuhen und Abfallbehältern joggt und dabei Müll in der Landschaft aufhebt. Ziel ist es die Vermüllung der Natur zu bekämpfen.
Das Kofferwort Plogging setzt sich zusammen aus dem schwedischen Wort Plocka, was so viel heißt wie sammeln, und dem Wort joggen.
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