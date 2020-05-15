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Freitag, 15.05.2020 - 12:02
3 min

Natursporttrend Plogging erobert den Lahn-Dill-Kreis

Joggen und dabei die Landschaft säubern: Cansu Akinti und Didem Gündüz importieren Natursporttrend Plogging aus Schweden in den Lahn-Dill-Kreis.

Von Julia Hoffmann
Didem Gündüz (l.) und Cansu Akinti beim Plogging in der Colchester-Anlage. Auch an anderen Orten entlang der Plogging-Route des Duos quellen die Abfallbehälter teilweise über. Fotos: Julia Hoffmann

Didem Gündüz (l.) und Cansu Akinti beim Plogging in der Colchester-Anlage. Auch an anderen Orten entlang der Plogging-Route des Duos quellen die Abfallbehälter teilweise über. Fotos: Julia Hoffmann

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Didem Gündüz (l.) und Cansu Akinti beim Plogging in der Colchester-Anlage. Auch an anderen Orten entlang der Plogging-Route des Duos quellen die Abfallbehälter teilweise über. Fotos: Julia Hoffmann

Didem Gündüz (l.) und Cansu Akinti beim Plogging in der Colchester-Anlage. Auch an anderen Orten entlang der Plogging-Route des Duos quellen die Abfallbehälter teilweise über. Fotos: Julia Hoffmann

Auch an anderen Orten entlang der Plogging-Route des Duos quellen die Abfallbehälter teilweise über. Foto: Julia Hoffmann

Auch an anderen Orten entlang der Plogging-Route des Duos quellen die Abfallbehälter teilweise über. Foto: Julia Hoffmann

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WAS IST PLOGGING?

Plogging ist ein neuer Trend aus Schweden, den der Umweltaktivist Erik Ahlström erfunden hat.

Es handelt sich dabei um eine Natursportart bei der man mit Handschuhen und Abfallbehältern joggt und dabei Müll in der Landschaft aufhebt. Ziel ist es die Vermüllung der Natur zu bekämpfen.

Das Kofferwort Plogging setzt sich zusammen aus dem schwedischen Wort Plocka, was so viel heißt wie sammeln, und dem Wort joggen.

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