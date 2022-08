Naunheim: Kanalsanierung ohne Straße aufzureißen

In der Lahnstraße wird der Kanal mittels Schlauchlining saniert. Andrea Volk (v.l.), Benedikt Lutz, Ina Meichsner vom Tiefbauamt, Andreas Viertelhausen, Manuel Rados Perez vom Tiefbauamt und Carsten Schön machen sich vor Ort ein Bild von der Methode und dem Fortschritt der Arbeiten. Foto: Lothar Rühl

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR-NAUNHEIM - "Minimalinvasiver Eingriff", so nennt der Chirurg den operativen Eingriff, bei dem kein großer, sondern nur ein kleiner Schnitt vorgenommen wird. Minimalinvasiv könnte man auch die Schlauchlining-Methode nennen, mit der die Stadt Wetzlar erstmals Kanalrohre im Stadtteil Naunheim ertüchtigt.

"Man sieht wenig, denn die Arbeiten geschehen in geschlossener Bauweise", erläutert Bürgermeister und Baudezernent Andreas Viertelhausen (FW). Auf diese Art werden derzeit sechs Kilometer Kanalrohre saniert. "Nicht an jeder Stelle geht das ohne das Öffnen des Asphalts", erklärt Diplom-Ingenieur Carsten Schön vom Ingenieurbüro Zick-Hessler (Wettenberg). Denn überall dort, wo bei der Untersuchung des Kanalsystems Stellen zutage getreten sind, an denen schwerere Schäden entstanden sind, etwa wenn der Kanal eingebrochen, "da geht es nur mit offener Bauweise", sagte Schön.

"Bei offener Bauweise wären die Straßen eineinhalb Jahre geöffnet und die Maßnahme würde das Vierfache kosten." Carsten Schön, Diplom-Ingenieur

Zwölf Wochen lang dauert die Maßnahme, die bereits im Juni begonnen hat und Anfang September zum Abschluss kommen soll. Dafür bringt die Stadt Wetzlar insgesamt 1,1 Millionen Euro auf. "Bei offener Bauweise wären die Straßen eineinhalb Jahre geöffnet und die Maßnahme würde das Vierfache kosten", zeigt Schön Vorteile der neuen Methode auf. Denn gerade einmal rund 250 Euro pro Meter kostet das Verfahren. Einziger Nachteil: Es strömt leichter Harzgeruch aus, den die Naunheimer an manchen Tagen bemerkt haben. Nach Auskunft der Firma gehe von diesem aber keine gesundheitsschädliche Wirkung aus.

Kunststoffschlauch wird mit Kunstharz getränkt

Beim Schlauchlining "wird ein mit Kunstharz getränkter Kunststoffschlauch durch den Kanaldeckel in das Rohrsystem eingeführt", erklärt Bauleiter Benedikt Lutz von der Firma Aarsleff (Bad Soden-Salmünster), die den Kanal in dem Wetzlarer Stadtteil saniert. Bereits seit Jahren sammelt das Unternehmen Erfahrungen mit dieser Art der Sanierung. Und Schön bestätigt, dass diese Methode langlebig ist. Erste Sanierungen mittels Schlauchlining habe es bereits vor über 20 Jahren in Norddeutschland gegeben "und noch heute halten die Kanäle".

Ein Arbeiter bringt ein mit Harz getränktes Teil in den Kanal ein. (Foto: Lothar Rühl)

Ist der Schlauch mit dem Harz getränkt, bleibt keine Zeit zum Plaudern. Er muss sofort in den Kanal und wird mittels Roboter an die Stelle gebracht, an der er später seinen Dienst tun soll. Kommt der Schlauch nicht rechtzeitig an seinen Bestimmungsort, trocknet das Harz und die Arbeit muss noch einmal ausgeführt werden.

Betroffen waren von den Arbeiten unter anderem die Lahnstraße, die Weinbergstraße und die Sonnenstraße. Die Anwohner waren per Handzettel über die Maßnahmen informiert worden. Dennoch war das Parkverbot für manchen Anwohner nicht nachvollziehbar, sieht man doch niemanden auf der Straße arbeiten. "Wir brauchen den Zugang zu den Kanaldeckeln", erklärt Lutz allerdings. Vielfach hätten Autofahrer dennoch ihr Fahrzeug stehen gelassen und damit die Arbeiten behindert.

Lesen Sie auch: B 277: Noch eine Baustelle in Wetzlar

Ortsvorsteherin Andrea Volk ist froh, dass die Straßen nicht monatelang aufgerissen waren, sondern diese Methode eine schnelle Sanierung ermöglicht.