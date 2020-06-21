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Sonntag, 21.06.2020 - 19:00
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Naunheimer Eiscafé startet im Jahr der Pandemie in die Zukunft

Das Eis ist weithin berühmt, der Standort hat so seine Einschränkungen. Daher zieht die Familie Di Fazzio mit ihrem Eiscafé Dolomiti um, will künftig am Schulplatz in Naunheim auch Außenbewirtung anbieten.

Pascal Reeber: Redakteur Wetzlar
Von Pascal Reeber
Redakteur Wetzlar
Vater Vincenzo Di Fazzio hat die Eisdiele 1984 in einem leer stehenden Obst- und Gemüseladen eröffnet und ist noch heute der Chef hinter der Eistheke. Mit dem Umzug des Eiscafé Dolomiti im kommenden Frühjahr übernehmen seine Söhne Giuseppe (Mitte) und Claudio. Foto: Pascal Reeber

Vater Vincenzo Di Fazzio hat die Eisdiele 1984 in einem leer stehenden Obst- und Gemüseladen eröffnet und ist noch heute der Chef hinter der Eistheke. Mit dem Umzug des Eiscafé Dolomiti im kommenden Frühjahr übernehmen seine Söhne Giuseppe (Mitte) und Claudio. (Foto: Pascal Reeber)

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Vater Vincenzo Di Fazzio hat die Eisdiele 1984 in einem leer stehenden Obst- und Gemüseladen eröffnet und ist noch heute der Chef hinter der Eistheke. Mit dem Umzug des Eiscafé Dolomiti im kommenden Frühjahr übernehmen seine Söhne Giuseppe (Mitte) und Claudio. Foto: Pascal Reeber

Vater Vincenzo Di Fazzio hat die Eisdiele 1984 in einem leer stehenden Obst- und Gemüseladen eröffnet und ist noch heute der Chef hinter der Eistheke. Mit dem Umzug des Eiscafé Dolomiti im kommenden Frühjahr übernehmen seine Söhne Giuseppe (Mitte) und Claudio. Foto: Pascal Reeber

Freuen sich auf den neuen Standort am "Hiwwel", der Naunheimer Ortsmitte (von links): Oberbürgermeister Manfred Wagner, Ortsvorsteherin Andrea Volk, Stefan Rink (Sparkasse), Vincenzo Di Fazzio, Giuseppe Di Fazzio, Stephan Hofmann (Sparkasse) und Claudio Di Fazzio. Foto: Pascal Reeber

Freuen sich auf den neuen Standort am "Hiwwel", der Naunheimer Ortsmitte (von links): Oberbürgermeister Manfred Wagner, Ortsvorsteherin Andrea Volk, Stefan Rink (Sparkasse), Vincenzo Di Fazzio, Giuseppe Di Fazzio, Stephan Hofmann (Sparkasse) und Claudio Di Fazzio. Foto: Pascal Reeber

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Wetzlar Ort Hessen Lahn-dill-kreis Wetzlar,-stadt Wetzlar Naunheim
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