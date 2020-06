3 min

Naunheimer Eiscafé startet im Jahr der Pandemie in die Zukunft

Das Eis ist weithin berühmt, der Standort hat so seine Einschränkungen. Daher zieht die Familie Di Fazzio mit ihrem Eiscafé Dolomiti um, will künftig am Schulplatz in Naunheim auch Außenbewirtung anbieten.

Von Pascal Reeber Redakteur Wetzlar