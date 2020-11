Naunheimer Umgehung kein Unfallschwerpunkt

Ende August ist ein Motorradfahrer auf der Naunheimer Ortsumgehung verunglückt. Eine Unfallhäufung ist hier nach Daten der Polizei aber nicht zu verzeichnen. Archivfoto: Pascal Reeber

WETZLAR-NAUNHEIM - Passieren auf der Naunheimer Ortsumgehung ungewöhnlich viele Unfälle? Diese Frage eines besorgten Lesers haben wir an die Polizei weitergegeben. Ergebnis: Ein Unfallschwerpunkt ist die Strecke offenbar nicht.

In den Aufzeichnungen des Verkehrsdienstes der Polizei finden sich in diesem Jahr bisher drei Unfälle auf der Landesstraße 3285 zwischen der ersten Einmündung am Rewe-Markt und der letzten Einfahrt nach Naunheim kurz vor der Autobahnbrücke (Waldgirmeser Straße). Einer sei an dieser aus Wetzlar gesehen letzten Einfahrt passiert, die beiden anderen an der ersten Einmündung, berichtet Polizeisprecherin Kerstin Müller.

Seit 2015 gelten auf der Umgehung neue Limits

Kleine Einschränkung: Die Zahlen spiegeln nur die Unfälle wieder, von denen die Polizei Kenntnis hat, zu denen sie also gerufen wird. Unfälle mit Blechschäden könnten an den Aufzeichnungen vorbeigehen, wenn niemand die 110 wählt. Für große Karambolagen mit Einsatz von Rettungswagen ist das unwahrscheinlicher.

Das Tempo auf der Ortsumgehung ist abschnittsweise auf 70 Stundenkilometer beschränkt. Anwohner beklagen aber, in der 70er-Zone werde zu schnell gefahren. Bis vor fünf Jahren lag das Tempolimit abschnittsweise bei 60 und 80 Kilometern pro Stunde. Aufgehoben wurde es nach einem Ortstermin von Stadt und Polizei. Begründung: Die Straße sei gut einsehbar und kein Unfallschwerpunkt.

Im Ort rechnet man mit mehr Verkehr nach Abriss der B 49

Doch die Ortsumgehung bleibt ein Thema im Dorf, auch für den Ortsbeirat. "Für die Zeit nach Abriss der Hochstraße rechnen wir mit deutlich mehr Verkehr", sagt Ortsvorsteherin Andrea Volk (SPD). Für Pendler aus Biebertal, Heuchelheim und Gießen könnte der Weg über die Landesstraße nördlich der Lahn an Attraktivität gewinnen, wenn die Hochstraße weg ist.

Mit einem Mehr an Verkehr sei eine höhere Unfallgefahr an der Einfahrt in die Waldgirmeser Straße zu befürchten, zudem bestehe die Sorge vor mehr Lärm - besonders durch das Abbremsen und Beschleunigen am Ende der Tempo-70-Zone, erläutert Volk. Was tun? Helfen könnten ihrer Ansicht nach ein durchgehendes Tempolimit in Richtung Waldgirmes sowie der Bau einer Ampel oder eines Kreisverkehrs an der Einmündung Waldgirmeser Straße.