Neben Terror und Mangel nun auch Corona

Viele Kinder können schon seit dem Beginn des IS-Terrors in Burkina Faso nicht mehr die Schule besuchen. Nun sind diese landesweit geschlossen. Foto: Heidi J. Stiewink

Wetzlar/Gießen/ Ouagadougou (red). Seit über drei Jahren Terror durch Islamisten, fast 900 000 Binnenflüchtlinge bei mangelnder Lebensmittelversorgung - und nun auch noch das Coronavirus: Burkina Faso in Westafrika steht am Rande einer Katastrophe.

Der Hauptpartner dort des Arbeitskreises Brot für die Welt-Tikato ist das Entwicklungsbüro der evangelischen Kirchen (ODE). Sein Direktor Etienne Bazie ist in größter Sorge. "Die Ansteckungsgefahr ist bei uns besonders hoch. Wir haben so gut wie keine Atemmasken, Desinfektionsmittel oder Handschuhe. Viele von uns sind sowieso schon geschwächt durch die große Hitze von momentan 42 Grad, durch Dengue-Fieber und andere Infektionen. Viele Menschen haben ja noch nicht einmal Zugang zu sauberem Wasser", schilderte Bazie am Telefon im Gespräch mit der Tikato-Vorsitzenden Heidi J. Stiewink.

In den Dörfern ist das Virus bisher nicht aufgetreten. Pissila, die Stadt am von Tikato geförderten Staudamm, hat Tausende von Flüchtlingen aus dem Norden aufgenommen. Dort bangt man vor der Gefahr besonders. Burkina Faso hat kein funktionierendes Gesundheitssystem.

In Doro, der Patenstadt Wetzlars, haben der Bürgermeister sowie der Landrat persönlich Besuche an jenen Stellen gemacht, an denen die Vorsichtsregeln gelten sollen. Sie sind sehr dankbar, dass in der Sahelzone selber bisher noch kein Mensch infiziert ist. Wegen des Strommangels fallen in den Krankenhäusern immer wieder die Geräte aus.

Hoffen auf Erfolg

des Mango-Verkaufs

Der Sohn des langjährigen Partners Michael Yanogo, Dr. Donald Yanogo, ist Facharzt für gesunde Ernährung aus Ouagadougou. Er hat sich in der Klinik mit dem Coronavirus angesteckt. Nun ist er mit seiner Familie in Quarantäne. Ärztin Dr. Adonija Bazie, die als Musikerin bereits in der Kreuzkirche in Wetzlar aufgetreten war, berichtet sorgenvoll: "48 Stunden müssen wir warten, bis der Test aus dem einzigen Labor in der südlichen Stadt Bobo-Dioulasso feststeht. Das Labor in der Hauptstadt ist noch nicht fertig. Es gibt kein einziges gutes Beatmungsgerät in Burkina Faso". Aus der nördlichen Region um Ouahigouya berichtet Loukmane, der Assistent des Trägers des Alternativen Nobelpreises, Yacouba Sawadogo, am Telefon, dass auch "die dörfliche Bevölkerung sich streng nach den neuen Regeln verhält. Wir sind froh, dass noch niemand hier vom Virus berührt ist. Aber die Hauptstadt und weitere Städte sind enorm angegriffen davon." Am 27. März hat die Regierung verfügt, alle acht vom Virus berührten Städte vorläufig für 14 Tage unter Quarantäne zu stellen. Jede neu betroffene Stadt wird isoliert.

Die von Tikato unterstützten Einrichtungen sind derzeit geschlossen. Für die Menschen gibt es keine finanziellen Hilfen des Staates, anders als zum Beispiel in Deutschland, Europa und den USA. Die Bevölkerung ist verärgert, dass die den Besserverdienenden vorbehaltenen Supermärkte geöffnet bleiben, doch die Kauf- und Einkommensquelle "kleiner Leute", die traditionellen Märkte, geschlossen sind. "Das birgt Gefahren und ist unangemessen", schreibt ein Journalist in Net-Afrique: Es könnte Unruhen heraufbeschwören.

ODE hilft, so gut es die kirchliche Organisation kann. So hofft der Partner auf die Spendenbereitschaft in Deutschland und auf das Gelingen der Benefizaktion "Tausche Mangos gegen Schule" im Mai in Wetzlar, Braunfels und Gießen, um wenigstens den Grundschulen zu helfen. Nicht zuletzt, weil viele Spenden durch Kollekten wegen der abgesagten Gottesdienste hierzulande ausfallen.