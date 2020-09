Nena kommt nach Wetzlar

Nena, hier bei einem Konzert in Fulda im vergangenen Jahr, will im Frühjahr 2021 nach Wetzlar kommen. Archivfoto: Heiko Laschitzki

Wetzlar (red). Die deutsche Pop-Ikone Nena kommt im nächsten Frühjahr nach Wetzlar. Das hat ihr Management gerade mitgeteilt.

Ihr von vielen Fans heiß ersehntes neues Album mit dem Titel "Licht" (Sony Music/the Laugh & Peas Company) soll am 16. Oktober dieses Jahres erscheinen. Gleichzeitig kündigte die Künstlerin Live-Termine für 2021 an.

Die Tournee zum neuen Album startet am 4. März 2021 in Dortmund in der Westfalenhalle gefolgt von 28 weiteren Stationen in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Dänemark. In die Rittal-Arena will sie am 15. März kommen, zehn Tage bevor sie in Frankfurt die Jahrhunderthalle füllen möchte.

Für Nena, die seit über 40 Jahren auf der Bühne steht, sind Live-Konzerte eine Herzensangelegenheit, wie sie sagt. So spielte sie trotz der aktuellen Umstände in diesem Sommer spontan mehrere Konzerte als Auto-Shows und Picknick-Konzerte, unterstützte damit die Menschen hinter den Kulissen und sorgte bei ihren Fans für unvergessliche, schöne Live-Momente.

Auf ihrem neuen Album singt sie allen Ängsten und Zweifeln entgegen. Der exklusive Fan-Presale für die Tour 2021 startet ab sofort auf www.nena.de. Die Ticketanbieter MyTicket und CTS bieten ab Dienstag, dem 8. September, ab 10 Uhr Online-Presales an. Der allgemeine Vorverkauf startet am Freitag, dem 11. September, ab 10 Uhr. Tickets gibt es unter www.eventim.de und www.myticket.de sowie telefonisch unter 0 18 06-777 111 (20 Ct./Anruf - Mobilfunkpreise max. 60 Ct./Anruf) und bei den bekannten Vorverkaufsstellen.