Nena kommt zum Strandkorbkonzert nach Wetzlar

Nena kommt am 13. September nach Wetzlar und spielt beim Strandkorb-Open-Air im Finsterloh. Foto: Harald Hoffmann

WETZLAR - Rea Garvey, Max Giesinger und Revolverheld - alle spielen sie bei den Wetzlarer Strandkorbkonzerten und alle ihre Konzerte sind bereits ausgebucht. Neu in der Programmliste steht seit heute Nena: Karten für ihr Konzert am Montag, 13. September, können ab Freitag um 10 Uhr vorbestellt werden.

"99 Luftballons steigen wieder in die Lüfte! Wir freuen uns, mit Nena eine absolute Ikone der deutschen Popmusik und Weltstar auf unserer Bühne begrüßen zu dürfen", sagen die Veranstalter der Standkorb-Konzerte in Wetzlar. Auch die Künstlerin freut sich auf einziges Konzert in der Reihe des Strandkorb-Open-Airs, das außer in Wetzlar unter anderem auch in Wiesbaden, Hamburg oder Berlin veranstaltet wird. "Lasst uns gemeinsam singen, tanzen und lachen und das Leben feiern. Ich freue mich auf Euch!", sagt Nena.

DAS KONZEPT UND TICKETS Rund 700 Strandkörbe werden für die Konzertreihe auf dem Festplatz Finsterloh aufgestellt. So können rund 1400 Besucher pro Konzert mit Abstand die Musik genießen. Die 700 Strandkörbe im Finsterloh werden auf sechs "Inseln" verteilt. Essen und Getränke werden online bestellt und an den Platz geliefert. Tickets und weitere Infos gibt es im Internet unter www.strandkorb-openair.de

Karten für das Konzert am 13. September, kosten 57,50 Euro. Konzertbeginn ist um 20, Einlass bereits um 18.30 Uhr. Der Vorverkauf startet am Freitag, 25. Juni, ab 10 Uhr.