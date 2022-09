Netzwelt: Celtic-Fans singen gegen die britische Monarchie

Fans von Celtic Glasgow verhöhnten die königliche Familie mit einem Banner und Gesängen. Screenshot: Youtube: Celtic Fans/nag

Die Queen ist Tod - lang lebe die Monarchie. Oder doch nicht? Wer in den vergangenen Tagen den Fernseher eingeschaltet hat, wird um die Beerdigung von Königin Elisabeth II. in Großbritannien nicht herumgekommen sein. Weltweit haben rund vier Milliarden Menschen das Ereignis vor dem Fernseher oder im Internet live verfolgt. Im Kopf bleiben Bilder von einer riesigen, trauernden Menschenmenge und vermitteln dem Zuschauer: Die Briten sind der royalen Familie treu ergeben. Dennoch: Bereits kurz nach dem Tod der Monarchin, die das Oberhaupt von 57 Staaten war, melden sich zahlreiche Gegner der Krone zu Wort. Fußball-Fans verhöhnen die königliche Familie gar mit einem Gesang - mehrere Video s dazu haben sich in kürzester Zeit rasant im Netz verbreitet.

Celtic-Fans singen gegen die Krone

Eigentlich waren die Zuschauer beim Spiel St. Mirren gegen Celtic Glasgow am vergangenen Sonntag vor dem Anpfiff dazu aufgefordert, der verstorbenen Queen mit Applaus Respekt zu zollen. Die Fans des schottischen Erstligisten Celtic Glasgow torpedierten diese Geste jedoch, indem sie währenddessen ein Banner mit der Aufschrift "If you hate the royal family clap your hands", zu Deutsch: "Wenn ihr die königliche Familie hasst, klatscht in die Hände!" und sangen die Zeile mehrfach lautstark und gut hörbar. Die Abneigung der Celtic-Fans gegen die königliche Familie hat quasi Tradition: Seit der Gründung 1887 sympathisieren zahlreiche irische Einwanderer mit dem Klub, der zudem katholisch geprägt ist. Im Nordirlandkonflikt setzen sich die Katholiken für ein vereinigtes Irland, also für die Loslösung aus dem Vereinigten Königreich und die Vereinigung von Nordirland mit der Republik Irland ein.

Monarchie steht für Kolonialverbrechen und Diskriminierung

Ein Problem mit der britischen Krone haben indes nicht nur Fußball-Fans. Denn die Queen stehe für die Kolonialverbrechen unter britischer Krone, heißt es in vielen Twitter-Posts. Elisabeth II. habe sich dafür nie entschuldigt, eine Aufarbeitung der Geschehnisse sei ebenfalls nicht passiert. Diskriminierungsvorwürfe gibt es nicht erst seitens Meghan Markle, der Frau von Prinz Harry. Sie behauptete, die Queen habe vor der Geburt ihres ersten Kindes Sorge gehabt, wie dunkel dessen Haut werden würde. Bis in die 1960er-Jahre durften außerdem keine nicht-weißen Migranten oder Ausländer im Palast arbeiten.

Während sich im Netz zahlreiche Monarchie-Gegner äußern, wird der Protest auf den Straßen Großbritanniens klein gehalten: Dort hat die Polizei unter anderem energisch eingegriffen, weil eine Frau ein Schild mit der Aufschrift "Not my King" ( dt.: "Nicht mein König") vor dem Londoner Parlament hochhielt.

