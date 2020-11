Netzwelt: Was ist nur aus unserer Jugend geworden?

Die Vorteile der Spotify-App sind für den Nutzer groß, den Blick in die Charts sollte man sich schenken. Foto: Mikko Stig/Lehtikuva/dpa

Was ist nur aus unserer Jugend geworden? Obwohl einige von Ihnen nun ein müdes Lächeln aufsetzen werden und ich mit meinen 26 Jahren selbst noch zu den "Digital Natives" gehöre, gebe ich zu, dass ich mir die eingangs aufgeführte Frage immer häufiger stelle. Der Hauptgrund dafür ist simpel: Mit dem Konsum- und Nutzerverhalten der sogenannten Generation Z, von denen ich rein formell nur wenige Jahre enfernt bin, kann ich mich einfach nicht identifizieren.

Bewusst wird mir diese Tatsache vor allem mit Blick auf die neue Medienwelt, die meinen Alltag selbstverständlich auch immer mehr lenkt. Vorprogrammiert ist das Kopfschütteln bereits am frühen Morgen beim Öffnen meiner Musik-App Spotify. Während ich privat elektronische Tanzmusik mit einer Nuance Gesang bevorzuge, ertappe ich mich regelmäßig dabei, aus Neugier einen Blick auf die aktuelle Lage in den deutschen Charts zu werfen. Schließlich stößt man im Radio immer mal wieder auf ein Lied, das durchaus Ohrwurm-Potenzial für die nächsten Tage garantieren könnte.

Was von meiner Seite als guter Wille zu verstehen ist, stellt sich nahezu jedes Mal als eine Entscheidung heraus, die ich bereits nach wenigen Sekunden bereue. Die gesamte Liste ist voll mit "Künstlern" aus der Deutschrapszene, die dank des "Wundermittels" Autotune nicht nur alle identisch (schlecht) klingen, sondern auch mit fragwürdigem Inhalt glänzen. Hört das die Jugend von heute wirklich oder sind die hohen Klickzahlen doch nur gekauft? Die Wahrheit liegt vermutlich irgendwo in der Mitte. Apropos gekauft. Die Frage nach "echt" oder "fake" stellen sich viele Instagram-Nutzer beim Durchklicken der eigenen Startseite wohl tagtäglich. Nahezu jeder ist inzwischen ein selbsternannter "Influencer", der mit dubiosen Rabattcodes versucht, Produkte an den Mann oder die Frau zu bringen. Für diejenigen von Ihnen, die mit der Materie nicht tiefer vertraut sind, lege ich die Definition meines Schwagers nahe, der mit dem simplen Satz "Das Prinzip der Werbung über Instagram funktioniert nicht mehr und nicht weniger als das Teleshopping, das wir aus dem Fernsehen kennen", die ganze Farce ziemlich gut beschreibt. Problematisch dabei ist eine Sache: Für die Generation Z und die darauffolgende Altersgruppe sind bekannte Influencer, die laut des eigenen Social Media-Account ein Leben ohne Schattenseiten führen, regelrechte Idole. Idole, denen man nacheifern möchte. Bis zum ausgesprochenen Berufswunsch "Youtuber" oder selbst "Influencer" zu werden, dauert es da in der Regel nicht lange.

Doch wer weiß schon, wie lange dieser "Beruf" überhaupt noch existiert? Vor nicht allzulanger Zeit war man sich einig, dass Facebook bis auf unbestimmte Zeit das Maß aller Dinge bleiben wird. Dem ist schon lange nicht mehr so. Mit Tik Tok hat sich bereits eine neue Plattform etabliert, die hauptsächlich von den Nachfolgern der Generation Z intensiv genutzt wird. Geht es in disem Tempo weiter, existiert wohl schon bald eine ganz neue Plattform, die es bislang noch überhaupt nicht gibt. Neben veränderten Berufsfeldern und komischen Musiktrends stellt sich dann wohl bald die Generation Z selbst die Frage aller Fragen: "Was ist nur aus unsere Jugend geworden?"