Neubau orientiert sich an historischem Gasthaus "Zum Adler"

Das folgt auf den Adlerkeller: Für Frühjahr 2022 wird mit der Fertigstellung des neuen Wohnhauses Kornmarkt 1 gerechnet. Grafik: Aplus Architektur und Studio Revoluzzer

Fotos Das folgt auf den Adlerkeller: Für Frühjahr 2022 wird mit der Fertigstellung des neuen Wohnhauses Kornmarkt 1 gerechnet. Grafik: Aplus Architektur und Studio Revoluzzer Das historische Haus Kornmarkt 1. Das Archivfoto zeigt die Bäckerei und Gastwirtschaft des Philipp Kleber, die bis nach dem Ersten Weltkrieg dort bestand. Foto: Archiv Der geplante Neubau auf dem Abrissgrundstück entlang der Jäcksburg soll durch seine Strukturen den Eindruck von drei Häusern erwecken. Dort werden die Ein- und Ausfahrten für die Tiefgarage angelegt. Grafik: Aplus Architektur/Studio Revoluzzer Für die Obertorstraße neben dem "Alt Wetzlar" ist ein schmales, vierstöckiges Reihenhaus geplant. Grafik: Aplus Architektur/Studio Revoluzzer 4

BEWEGTE VERGANGENHEIT AM KORNMARKT 1 Das Grundstück Kornmarkt 1 hat eine bewegte Vergangenheit. Bis Ende des Zweiten Weltkriegs stand dort mit dem Gasthaus "Zum schwarzen Adler", später "Zum Adler" eines der ältesten Häuser am Platz aus dem 15. Jahrhundert. Im Laufe der Jahre wurde vielfach um- und angebaut. Stallungen, Scheuer und Hinterhaus standen bis an die Jäcksburg. Mitte des 18. Jahrhunderts gehörte das Anwesen dem "Fürstlich Nassauischen Gesamthaus", es diente den Abgeordneten für Zusammenkünfte. Im 19. Jahrhundert bis mindestens zum Ende des Ersten Weltkriegs beherbergte es weiterhin eine Gaststätte. Nach der Zerstörung im März 1945 folgte Anfang der 1960er der heutige NachkriegsbauIn dem weitaus älteren Gewölbekeller eröffnete die Gaststätte "Zum Adler", in den 70er-Jahren wurde daraus eine Musikkneipe, später das "Cabaret", das Ende 2016 endgültig geschlossen wurde.

