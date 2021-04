Neue Gasleitung der Enwag erreicht die Straße

Jetzt teilen:

Der Wintereinbruch kann die Enwag nicht stoppen: Die Arbeiten zum Bau einer neuen Gasleitung in Dalheim liefen auch im dichten Schneetreiben am Mittwochmorgen. "Momentan machen wir vor allem Tiefbau. Das geht bei diesem Wetter weiter, auch wenn es keinen großen Spaß macht", sagt Vincenzo Licari, Projektleiter des städtischen Versorgungsunternehmens. Angefangen hatten die Bauarbeiter mit der Leitungsverlegung im Bereich Österreicher Straße. Mittlerweile ist der Kreisverkehr an der B 49 erreicht (Foto). Da von nun an unter der Fahrbahn der Straße "Am Trauar" gebaut werden muss, ist diese halbseitig (in Richtung Neustädter Platz) gesperrt. Die Umleitung führt über die B 49, auch Busse weichen aus. Am Sportplatz Klosterwald soll eine Ersatzhaltestelle eingerichtet werden, die gestern Vormittag aber noch fehlte. Foto: Pascal Reeber