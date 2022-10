Neue Gesichter in Albshausen und Steindorf

Gemeindepädagogin für die evangelischen Kirchengemeinden Albshausen und Steindorf: Stephanie Gärtner. Foto: Uta Barnikol-Lübeck

WETZLAR-STEINDORF/SOLMS-ALBSHAUSEN - Zwei neue Gesichter prägen die Gemeindearbeit in Steindorf und Albshausen: Hans Hoßbach ist als Pfarrer in den beiden evangelischen Kirchengemeinden tätig, Stephanie Gärtner als Gemeindepädagogin.

Bereits seit dem 1. Juli wirkt Pfarrer Hans Hoßbach aus Hohensolms als Vakanzverwalter in den Kirchengemeinden Albshausen und Steindorf. Seit 1. Oktober ist ein weiterer Stellenanteil in der Kirchengemeinde Lützellinden hinzugekommen.

Seit dem 1. Januar 2020 hat der Theologe einen sogenannten "nicht-stellengebundenen Auftrag" im evangelischen Kirchenkreis an Lahn und Dill. Das heißt, er wird vom Kirchenkreis als Pfarrer in Kirchengemeinden eingesetzt, deren Pfarrstelle derzeit nicht besetzt ist. Hans Hoßbach, 1961 in Lützellinden geboren, hat in Tübingen, Bonn und Marburg evangelische Theologie studiert.

"Wichtig ist mir, dass die pfarramtliche Versorgung in den Gemeinden gesichert ist", sagt Hans Hoßbach über seinen Dienst. "Außerdem möchte ich die Ehrenamtlichen unterstützen und mir Zeit für die Seelsorge nehmen."

In Albshausen und Steindorf sind zudem besondere Gottesdienste geplant, gemeinsam mit Gemeindepädagogin Stephanie Gärtner. So wird es im Oktober einen Gottesdienst unter dem Motto "Die Orgel rockt" und im November einen Gottesdienst mit dem Karnevalsverein geben.

Im Gottesdienst am 6. November (Sonntag) wird Pfarrer Hans Hoßbach offiziell den Kirchengemeinden Albshausen und Steindorf vorgestellt: um 11 Uhr in der evangelischen Kirche in Steindorf (Kirchplatz 4) durch den stellvertretenden Superintendenten Christoph Schaaf.

Gärtners Schwerpunkt: die Kinder- und Jugendarbeit

Stephanie Gärtner aus Marburg arbeitet seit einem Jahr als Gemeindepädagogin in den evangelischen Kirchengemeinden Albshausen und Steindorf. Sie verantwortet schwerpunktmäßig die Kinder- und Jugendarbeit in den beiden Kirchengemeinden, gestaltet aber auch die Treffen für Senioren. Nach den Einschränkungen durch Corona ist die 27-Jährige jetzt dabei, ein Angebot für Jugendliche und Erwachsene zwischen 16 und 30 Jahren aufzubauen.