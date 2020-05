Neue Grundsteuer nach hessischem Modell: einfacher und gerechter?

Lage und Bodenrichtwert eines Grundstücks sollen bei der Grundsteuererhebung in Hessen künftig eine Rolle spielen. Foto: Pleul/dpa

Wetzlar/Wiesbaden. Ab dem Jahr 2025 müssen die seit Jahrzehnten unveränderten Einheitswerte für die Berechnung der Grundsteuer durch neue Bemessungsgrundlagen ersetzt werden. Das wurde dem Gesetzgeber 2018 vom Bundesverfassungsgericht ins Aufgabenbuch geschrieben. Doch das daraufhin Ende 2019 erlassene Bundesmodell stößt auf Kritik, vielen ist es zu kompliziert und aufwendig. Die Landesregierung plant daher ein eigenes Hessen-Modell. Es soll "gerecht", "einfach" und "verständlich" sein. Dem kann Wetzlars Kämmerer Jörg Kratkey (SPD) in einer ersten Einschätzung durchaus einiges abgewinnen.

Die Grundsteuer B zählt für Wetzlar zu den wichtigen Einnahmequellen. 17,2 Millionen Euro werden im laufenden Jahr erwartet - gemessen an den geplanten städtischen Ausgaben von 161 Millionen Euro ein erklecklicher Posten.

Die Karlsruher Richter hatten die bisherige Grundsteuerpraxis gekippt, weil ungleiche und veraltete Bemessungsgrundlagen verfassungswidrig seien. Der Bundesfinanzminister antwortete darauf mit einem Berechnungsmodell, bei dem neben der Lage unter anderem auch Alter und der Zustand einer Immobilie berücksichtigt werden sollen. Der Aufwand für eine solche Erhebung gilt als enorm, Kritiker befürchten, dass damit der vorgegebene Zeitplan bis 2025 kaum zu halten ist. Allein in Wetzlar müssten so gut 27 000 Grundstücke im Einzelnen bewertet werden, in ganz Hessen mehrere Millionen.

Kein überhoher Aufwand für durchschnittlich 400 Euro

Statt auf Alter und Zustand wird beim Hessen-Modell auf ein Flächen-Faktor-Verfahren gesetzt. Von "Steuervereinfachung" sprach am Montag Hessens Finanzminister Michael Boddenberg (CDU). Drei Angaben in der Steuererklärung reichten aus: Grundstücksfläche, Gebäudefläche "Wohnen", Gebäudefläche "Nicht-Wohnen". Im Schnitt 400 Euro Grundsteuer im Jahr je Grundstück rechtfertigen laut Boddenberg keinen überhohen Aufwand durch komplizierte Regelungen.

Neben der Flächengröße soll in Hessen künftig auch die Lage als Kriterium eine Rolle dabei spielen, in welchem Umfang die Grundstücksbesitzer von kommunaler Infrastruktur profitieren. Boddenberg: "Einfache Lagen werden gegenüber dem reinen Flächenmodell niedriger, gute Lagen höher besteuert. Beides aber mit Augenmaß." Dafür soll ein einfaches Faktorenmodell sorgen, für die Berechnung sollen die vorhandenen Bodenrichtwertzonen genutzt werden. In der Folge muss für ein Grundstück in guter Lage mehr Grundsteuer gezahlt werden als für ein identisches in einer mäßigen Lage. Jedes Reformmodell werde im Vergleich zur verfassungswidrigen Einheitsbewertung Gewinner und Verlierer erzeugen, erklärte der Minister: "Die einen werden mehr Grundsteuer zahlen als bisher, die anderen weniger, weil sie bislang nach den Einheitswerten in verfassungswidriger Weise zu wenig oder zu viel zahlen." Darüber hinaus plant Hessen eine Wiedereinführung der Grundsteuer C, die es Städten und Gemeinden ermöglicht, für baureife Grundstücke per gesondertem Hebesatz eine höhere Grundsteuer zu erheben.

Kratkey sagte in einer ersten Reaktion, mit einem einfacheren Modell sei nicht nur der Kraftakt für die Neueinführung der Grundsteuer bis 2025 zu bewältigen, auch die anschließend regelmäßig erforderlichen Überprüfungen seien händelbar. Das sei hilfreich für das Land wie auch die Kommunen. Wie am Ende der Zuschnitt der einzelnen Bezirke innerhalb des Stadtgebiets aussehen wird, werde sich noch zeigen müssen, so Kratkey. Vermutlich werde es generell günstiger, je weiter ein Grundstück vom Stadtkern entfernt ist. Weiter differenziert werde dann über die Bodenrichtwerte.

Die künftige Bandbreite

ist noch nicht abzusehen

Dass es am Ende Gewinner und Verlierer geben wird, steht für Kratkey außer Frage. Auch, wenn die Bandbreite der künftigen Steuerzahlungen noch nicht abzusehen sei. Sicherlich werde für eine kleine Eigentumswohnung ein Betrag weit unterhalb des Durchschnittswerts von 400 Euro anfallen, während eine Villa auf großem Grundstück deutlich darüber liegen dürfte. Weniger große Unterschiede erwarte er bei klassischen Ein- oder Zweifamilienhäusern, so Kratkey.