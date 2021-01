Neue Häuser am steilen Berg in Wetzlar

Schon 1994 wurde an diesem steilen Straßenabschnitt in Wetzlars Altstadt gebaut. Bald sollen hier erneut Bauarbeiten stattfinden. Foto: Heinz-Norbert Pauli

WETZLAR - Architekturgeschichte und Moderne verbinden sich auf diesem Foto, das wir als Folge 864 des Bilderrätsels "(Er)kennen Sie Wetzlar?" ausgesucht haben.

Die Aufnahme von Heinz-Norbert Pauli ist im Jahr 1994 an einem steilen Straßenstück in der Altstadt entstanden, an dem auch in naher Zukunft wieder mit umfangreichen Bauarbeiten zu rechnen ist, die das Stadtbild beeinflussen werden. Das markante Straßenstück verbindet zwei wichtige Wetzlarer Plätze miteinander.

Wenn Sie des Rätsels Lösung wissen, dann machen Sie mit und schreiben an die Wetzlarer Neue Zeitung, Kennwort Bilderrätsel 864, Elsa-Brandström-Straße 18, 35578 Wetzlar. Die E-Mail-Adresse lautet lokalredaktion-wnz@vrm.de. Auch diesmal gibt es wieder drei Buchpreise zu gewinnen. Einsendeschluss ist der kommende Mittwoch, 3. Februar.