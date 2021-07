Neue Konzertreihe in Wetzlar: "Sommer auf dem Sonnendeck"

Konzert mit Domblick: Thomas Brendel (Dunkelkaufhaus) und Sabine Glinke zeigen auf dem Oberdeck des Parkhaus Adler, wo die Veranstaltungen stattfinden. Foto: LademannMedia

WETZLAR - Sommer, Sonne, Lockerungen: "Sommer auf dem Sonnendeck" heißt eine neue Veranstaltungsreihe, die von Freitag, 13., bis Sonntag, 15. August, auf dem Oberdeck des Parkhauses Adler in Wetzlar stattfindet. Sie geht hervor aus einer Zusammenarbeit des Vereins Dunkelkaufhaus Wetzlar mit dem Team um Sabine Glinke (SG Events&Medien). Das Dunkelkaufhaus erhält dabei einen Teil des Ertrages.

"Sommer auf dem Sonnendeck", das an den einstigen Wetzlarer Roof-Top-Biergarten Sonnendeck erinnert, verspricht an drei Tagen in Folge ein buntes Musikprogramm über den Dächern der Stadt. Auf dem Oberdeck des Parkhauses Adler am Karl-Kellner-Ring 48 bis 50 in der Wetzlarer Innenstadt (ehemals Sonnendeck/Ebene 3/Technodisco) soll eine "Ferien-Alternative für alle Daheimgebliebenen" geboten werden, so Veranstalterin Glinke. Bei kühlen Getränken, Snacks und guter Musik soll entspannt gefeiert werden - unter Einhaltung aller Regeln der gültigen Corona-Schutzverordnung.

TICKETS Aufgrund der durch die Corona-Regeln bedingten Registrierungspflicht bieten die Veranstalter Karten im Vorverkauf an. Tickets gibt es unter www.pretix.eu/sgevents. Karten für Freitag kosten sechs Euro, für Samstag 12,50 Euro und Sonntag ebenfalls sechs Euro für den kompletten Tag. Darüber hinaus sind Kombi-Wochenendtickets für 20 Euro zu haben. Auch an der Tageskasse können Tickets gelöst werden - diese müssen ebenfalls über das pretix-System gebucht werden. Sollte das Wetter nicht mitspielen, wird eine Verlegung der Veranstaltung ein Parkdeck tiefer in Erwägung gezogen.

Los geht es am Freitag, 13. August: Das Dach öffnet um 18 Uhr, ab 19 Uhr gibt es mit "Songs auf dem Dach" einen Singer/Songwriter-Abend: Neben der Singer/Songwriterin Balu treten das Duo "A portrait of Life" und die Sängerin Jessi (ehemals R.O.O.T.S - Revealing our odd thoughts) mit Gitarrenbegleitung auf. Die Künstler sind in Blöcken zu hören, dazwischen öffnet Wetzlars neue "Open-Stage" ihre Pforten: "Wer Lust hat, etwas zu performen - es sind Darbietungen aller Art herzlich willkommen - kommt einfach spontan vorbei", sagt Glinke. Wer einen Auftrittsslot sicher haben will, kann sich unter info@sg-veranstaltungen.de anmelden.

Am Samstag, 14. August, treten ab 19 Uhr mit "Big G. and the Boozeheads" echte Lokalmatadoren auf. Die Band bietet Songs der vergangenen 70 Jahre - von Little Richard bis Bruce Springsteen. Eröffnet wird der Abend vom Wetzlarer Rafael Cano ("Campaign like Clockwork").

Zünftig geht es am Sonntag, 15. August, zu: Der "Sommer auf dem Sonnendeck" startet um 11 Uhr mit einem Frühschoppen mit der Blasmusik des TV 1909 Werdorf. "Die Musiker freuen sich schon jetzt auf den ersten Auftritt seit Beginn der Pandemie", so Glinke. Um 14 Uhr startet der zweite Teil des Tages, der "Sun-Day": Zunächst gibt es Singer-Songwriter-Klänge mit Killi, danach übernimmt DJ Errol am DJ-Pult.