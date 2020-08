Neue Koordinierungsstelle

Der Kooperationsvertrag wird unterzeichnet: Karin Buchner (v.l), Uwe Röndigs, Wolfgang Schuster und Roland Esch. Foto: Lothar Rühl

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Wetzlar. Der Lahn-Dill-Kreis ist einer von vier hessischen Landkreisen, die vom Land für das Einrichten einer zentralen Anlaufstelle für Ehrenamtliche gefördert wird. Bereits im Mai hat der Chef der Hessischen Staatskanzlei, Staatsminister Axel Wintermeyer (CDU), mit den Kreisen Waldeck-Frankenberg, Main-Kinzig, Lahn-Dill und Hersfeld-Rotenburg Zuwendungsverträge für insgesamt vier Koordinierungszentren für Bürgerengagement unterschrieben. Die Koordinierungszentren sollten am 1. Juli starten. Coronabedingt war eine Unterzeichnung des Vertrages mit dem Freiwilligenzentrum Mittelhessen aber erst jetzt möglich, erklärte der Erste Kreisbeigeordnete Roland Esch (FW). Der Kreis habe sich um die Förderung beworben, um etwas mehr für Ehrenamtliche tun zu können. Die Staatskanzlei hat die Zusage über 120 000 Euro für den Lahn-Dill-Kreis gegeben.

Damit soll im Kreis die Digitalisierung für die Vereine vorangetrieben werden. "Nicht zuletzt die Vereinswelt wird durch die Covid-19-Pandemie vor neue Herausforderungen gestellt, weshalb wir nicht von ungefähr unsere Zusammenarbeit damit starten werden, ein kostenloses Webinar zur Thematik 'Corona und Vereine - digitale Mitgliederversammlung' zu organisieren", erklärten Landrat Wolfgang Schuster (SPD) und Esch.

"Wir wollen als Kreis keine eigene Organisation zur Stärkung des Ehrenamtes aufbauen, sondern auf die bewährte und gute Zusammenarbeit mit dem Freiwilligenzentrum bauen", so Schuster. Dabei sparte er nicht mit Lob für die Einrichtung und bezeichnete sie als "Hotspot des Ehrenamtes".

Das Freiwilligenzentrum Mittelhessen wurde im Juni 2003 als eingetragener und gemeinnütziger Verein im Pressehaus dieser Zeitung gegründet und hat dort auch seinen Sitz. Ziel des Freiwilligenzentrums ist, Anlaufstelle für all diejenigen zu sein, die sich engagieren möchten oder die mit Freiwilligen arbeiten.

Seit neun Jahren ist Chefredakteur Uwe Röndigs Vorsitzender des Freiwilligenzentrums. Röndigs dankte für die Zusammenarbeit und hob hervor, dass die Verbindung von Zeitung und Freiwilligenzentrum nahezu einmalig ist. So könne die Arbeit für und mit Ehrenamtlichen und die Aufgaben des Freiwilligenzentrums in der Öffentlichkeit bekannt gemacht werden. Nach den Jahren des Aufbaus und der stärkeren strukturellen Profilierung sei eine Verstetigung und stärkere Digitalisierung angesagt. "Wir müssen und wollen die Digitalisierung voranbringen, auch für Vereine. Dazu braucht es eine Stelle, die die Aktivitäten bündelt", so Röndigs. "Die Förderung vom Land bringt uns darin weiter".

Fotos Der Kooperationsvertrag wird unterzeichnet: Karin Buchner (v.l), Uwe Röndigs, Wolfgang Schuster und Roland Esch. Foto: Lothar Rühl Der Kooperationsvertrag wird unterzeichnet: Karin Buchner (v.l), Uwe Röndigs, Wolfgang Schuster und Roland Esch. Foto: Lothar Rühl 2

Die Geschäftsführerin des Freiwilligenzentrums Karin Buchner führte an, dass das Freiwilligenzentrum in den letzten Jahren vieles angestoßen hat, zuletzt die Vielfaltkonferenz mit der Unterzeichnung der Wetzlarer Vielfalts-Erklärung, die sich für ein Zusammenleben in Vielfalt ausspricht.