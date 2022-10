Neue Packstation in Naunheim ist in Betrieb

WETZLAR-NAUNHEIM - Päckchen abholen und Sendungen verschicken. Das ist jetzt an der neuen Packstation in Naunheim möglich. DHL hat sie in der Waldgirmeser Straße 62 in Betrieb genommen. Kunden können dort rund um die Uhr ihre Pakete abholen und frankierte Sendungen verschicken. Der Automat verfügt über 66 Fächer. Eine Anmeldung für den kostenlosen Packstation-Service ist auf www.dhl.de/ packstation möglich. Für den Sendungsempfang an der Station benötigen Neukunden die DHL-Paket-App. Für das Verschicken von Päckchen und Paketen an der Station ist keine Registrierung erforderlich.