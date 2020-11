Neue Termine, neue Stücke

Der Leitz-Park wird im kommenden Jahr der neue Spielort der Wetzlarer Festspiele sein. Archivfoto: Barbara Hoyer

WETZLAR - Das Programm der Wetzlarer Festspiele 2020 wurde wegen der Pandemie auf das Jahr 2021 verlegt. Im Rahmen der neuen Terminierung gab es Änderungen im Programm. Das liegt an den Spielplänen und den Rechten der Theater und Künstler für 2021. Manche Aufführungen/Veranstaltungen sind im neuen Tourplan/Spielplan 2021 nicht mehr enthalten oder die Rechte an den Aufführungen sind nicht mehr vorhanden.

Das Hauptprogramm der Spielzeit beginnt fünf Tage später als gedacht, und zwar am 22. Juni. Zu Gast ist erstmals das Theater Trier mit dem Tanztheater "Zorbas" von Mikis Theodorakis.

Die Saison endet am 1. August mit "Frivol! Verrucht! Mondän!", der Show-Sensation des Berlins der 20er Jahre mit dem Originalballett aus "Babylon Berlin".

Zu den Änderungen: Die Tragödie "Antigone" von Sophokles wird von dem "Ensemble Persona" 2021 nicht mehr aufgeführt. Dafür hat Festspielleiterin Evangelia Sonntag vom gleichen Ensemble den "Sommernachtstraum" von Shakespeare ausgewählt. Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit.

Oliver Duponts "Der Weg zum Glück" entfällt ersatzlos (Eintrittskarten bitte an die Festspiele zurücksenden).

Neu im Programm ist die "Rocky Horror Show" am 17. Juli. Nina Hoger tritt 2021 nicht mit dem literarischen Dialog "Unglaublich! Ich liebe wieder..." auf, sondern mit ihrer musikalischen Lesung "Der alte Klang und das Meer". Tickets bleiben gültig.

Emmi & Willnowsky werden nicht mit ihrer "Tour '20" auftreten, sondern mit "Best of Tour". Die Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit.

Angelika Milster

singt Doris Day

Angelika Milster hätte gerne das Musical "Doris Day - Day by Day" im Rosengärtchen geboten. Doris Day ist aber auch der Gegenstand des neuen Songabends von Angelika Milster, der Titel hat sich geändert: "What a lovely Day". Tickets bleiben gültig.

Im Rahmenprogramm ist das Jubiläumskonzert der Freiherr-vom-Stein-Schule Wetzlar neu (8. Juni). Die Schwingbachschule führt jedes Jahr ein neues Theaterstück auf. Deshalb wird "Und wenn sich nicht gestorben sind..." nicht gespielt, sondern die Theater AG zeigt "Sachliche Romanze" (10. Juni). Die Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit.

Die Festspiele freuen sich zudem über einen neuen Spielort, und zwar den Leitz-Park. Folgende verlegte Veranstaltungen werden 2021 dort stattfinden (Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit):

"Orpheus has just left the building", Musikprojekt zwischen Barock und Jazz zur Musik von Henry Purcell (23. Juli), "Literatur und Wein" (Eveline Lembke/Daniel Schultz, 24. Juli), "Wenn die Narzissten wieder blühen" (Vera Deckers, 25. Juli), "Empirisch belegte Brötchen (komische Gedichte und Lieder, Marco Tschirpke, 30. Juli) und "It Takes Two" (Musicalduette mit Thomas Borchert und Navina Heyne, 31. Juli).

Die übrigen Veranstaltungen finden statt, wenn auch an neuen Terminen. Wer im kommenden Jahr an dem neuen Termin nicht kommen kann, wird gebeten, die Eintrittskarten Anfang 2021 an die Festspiele zurückzuschicken (Domplatz 8, 35578 Wetzlar). Man kann sie gegen andere tauschen, einen Gutschein erhalten oder bekommt den Eintrittspreis zurück.

Alle Termine auf www.wetzlarer-festpiele.de