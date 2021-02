Neue Themen bei StudiumPlus

Drei neue Fachrichtungen im Studiengang Softwaretechnologie bietet Studium Plus an. Symbolfoto: Sascha Valentin

WETZLAR/FRANKENBERG/BAD VILBEL - StudiumPlus der Technischen Hochschule Mittelhessen (THM) wird den dualen Bachelor-Studiengang Softwaretechnologie ab dem Wintersemester 2021/22 in den drei neuen Fachrichtungen Softwareentwicklung, Data Science und IT-Security anbieten.

Damit reagiert das duale Studienprogramm der THM und des CompetenceCenters Duale Hochschulstudien - StudiumPlus auf die Anregungen von Unternehmen und Studierende.

Der vor drei Jahren gestartete duale Bachelor-Studiengang Softwaretechnologie ist die Antwort auf den zunehmenden Bedarf der Unternehmen an Nachwuchskräften, die an der Konzeption und Entwicklung von komplexen Softwaresystemen arbeiten können.

Studiengangsleiter Professor Michael Guckert stellte die drei neuen Fachrichtungen jetzt in einer Online-Veranstaltung Vertretern von mehr als 50 interessierten Partnerunternehmen vor.

Bei den Unternehmensvertretern stieß die Informationsveranstaltung auf großes Interesse. Viele gaben an, bereits Studierende angestellt zu haben oder dies zu planen. Guckert erklärte, dass der Studiengang auch für reine Dienstleistungsunternehmen sehr interessant sein könne - zum Beispiel in der Fachrichtung Data Science, wenn die Unternehmen mit vielen sensiblen Daten umgingen.

Nachfrage nach Studierenden ist hoch

"Wie komme ich an Studierende?", lautete eine weitere Frage. Guckert verwies auf die Homepage von StudiumPlus, www.studiumplus.de, auf der freie Studienplätze in den Partnerunternehmen aufgelistet werden und die rege besucht werde. Bedarfe können StudiumPlus gemeldet werden und werden dann aufgenommen. "Wir stellen die Studiengänge auch an Schulen vor und wecken so Interesse bei potenziellen Nachwuchskräften", ergänzte er.

"Dass schon so viele Unternehmen Studierende in den drei Fachrichtungen eingestellt haben, zeigt uns, dass die Nachfrage hoch ist", freute sich Guckert. Und er wies darauf hin, dass alle drei Fachrichtungen nicht nur in Wetzlar, sondern auch an den Außenstellen in Frankenberg und Bad Vilbel angeboten werden .