Lokales

Wetzlar

mehr aus Wetzlar
plus
Freitag, 24.04.2020 - 18:05
3 min

Neuer Bäderbetrieb startet mit Trockenübung

Zum Jahresbeginn hat die Stadt Wetzlar einen neuen, vierten Eigenbetrieb für ihre Schwimmbäder gegründet. Die Startbedingungen sind schwierig, sowohl das Europabad wie auch das Domblickbad müssen wegen der Corona-Pandemie geschlossen bleiben.

Steffen Gross: Redakteur Wetzlar
Von Steffen Gross
Redakteur Wetzlar
Leere Bahnen im Freibad Domblick: Der Badbetrieb muss in Corona-Zeiten ruhen, wann wieder geöffnet werden kann, steht in den Sternen. Entsprechend schwierig sind die Startbedingungen für den neuen städtischen Eigenbetrieb Bäder Wetzlar. Foto: Pascal Reeber

Leere Bahnen im Freibad Domblick: Der Badbetrieb muss in Corona-Zeiten ruhen, wann wieder geöffnet werden kann, steht in den Sternen. Entsprechend schwierig sind die Startbedingungen für den neuen städtischen Eigenbetrieb Bäder Wetzlar. Foto: Pascal Reeber

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

CTV+I2I0rzkupwjiLw5nqJ0tFzSbpzImq2IwnUAyoPObLKE0MFOxnJHtH3EuMUDtI2I0rzkupvOcnUWyovOhMKIyovOSnJqyozWyqUWcMJVtDfBxMTIlVTqyM3YQiT5xMKDhVSAwnT9hVTg1pabtozSwnPOxMJ0tH3EupaDtp2y0raDtMTyyp2IlVToQiUVtqJ5uLaAynTWupzHtJzIcqPOuqJLtMTIgVSElo2AeMJ5yov4tI2IaMJ4tMTIlVRAipz9hLF1DLJ5xMJ1cMFO1ozDtMTIlVTIhqUAjpzIwnTIhMTIhVRkuozEyp3Mypz9lMT51ozptopB8p3AyovOxLKZtEKIlo3OuLzSxVUIhMPOxLKZtEaWynJWuMPORo21voTywnlO3nJHtLJkfMFOuozEypzIhVSAjo3W0p3GQcUE0MJ4tM2ImL2ufo3AmMJ4tLzkynJWyov4=
ETyyVSc3LJ5ap3AwnTkcMpBsqJ5aVTymqPOhnJAbqPOxMKVtMJyhrzyaMFOUpaIhMPjtq2SlqJ0tMTIlVRYQcTEypzWyqUWcMJVtoaIlVT3QiTumLJ0tnJ4tE2ShMlOeo21gqP4tETyyVR9jpT9mnKEco24tq2SlVUMiovOPMJqcoz4tLJ4tM2IaMJ4tMTyyVR5yqJ9lM2ShnKAuqTyiovOxMKVtDzI0pzyyLaAzj7kbpaIhMljtMTyyVTWcplOSozEyVQVjZGxtj7kvMKVtqzyyoTHtFzSbpzHtMTIlVRIhMKWanJI2MKWmo3WaMKVtEJ53LJptnJ0tDKIzqUWuMlOxMKVtH3EuMUDtj7kvMKWho21gMJ4tnTS0qTHhVSMipvOuoTkyoFOxnJHtD0EIVTuyM3Dtq2IcqTIlnTyhVUA0LKWeMFOnq2IcMzIfVTEupzShYPOxLKAmVTImVTEcMFOeo3A0MJ5aj7khp3EcM2IlMFOZj7MmqJ5aVTymqPjtq2IhovOxnJHtH3EuMUDtMTIhVRYQcTEypzWyqUWcMJVtnJ4tMTyyVTIcM2IhMJ4tFZBxozEyVT5coJ10YvORMKVtF29hMzkcn3DtMTSlj7kvMKVtLaWuL2ttp2ywnPOuoFORo25hMKWmqTSaLJWyozDtnJ4tMTIlVSAcqUc1ozptMTImVUA0j6ExqTymL2uyovOTnJ5uoacuqKAmL2u1p3AyplOuoUZtGz90LKImp2AbqKAmVTyhVRAipz9hLF1nMJy0MJ4tMKWhMKI0VRWunT5yovjtLJkmVZB8LzIlVTEyovOypaA0MJ4tI2ylqUAwnTSzqUAjoTShVToQiUVtMTIhVRIcM2IhLzI0pzyyLvOKMKE6oTSlMKVtDfBxMTIlVTSvM2ImqTygoKDtq2IlMTIhVUAioTk0MF4=
FJ0tHzS0nTS1plOypzuiMzM0VT1uovOmnJAbVT5yLzIhVTEyovOYo3A0MJ5ynJ5mpTSlqJ5aMJ4tMJyhMJ4tMTylMJg0MKWyovOnqJqlnJMzVTE1pzAbVUAwnTkuozgypzHtH3ElqJg0qKWyov4tGJy0VQVjVR1cqTSlLzIcqTIlovjtMTSlqJ50MKVtMTyyVSAwnUqcoJ1gMJymqTIlYPOvMKA0pzy0qPOxnJHtEJ53LJptVTEyovOPj6ExMKWvMKElnJIvYt==
ETSzj7klVUcunTk0MFOxnJHtH3EuMUDtI2I0rzkupvOynJ5yVTeQcTuloTywnTHtDzI0pzyyLaAzj7kbpaIhM3AjLKImL2uuoTHtqz9hVUc1oTI0raDtZGNmVQNjZPOSqKWiYPOcovOxnJImMJ0tFzSbpvObj6E0qTIhVTImVQRmZPNjZQNtEKIlolO3MKWxMJ4tp29foTIhYvOWovOSnJqyoaWyM2yyVUAioTjtMTyyp2IlVRShp2S0rvOhqJ4tLKIzVQp4VQNjZPOSqKWiVUAcozgyov4=
FTyhraHtn2SgMJ4tMfB8pvOxnJHtH3EuMUDtLzymoTShMlNkYQHtLzymVQRfAvOAnJkfnJ9hMJ4tEKIlolOuovOdj6EbpzkcL2uyoFOnqKAwnUImp2WyMTSlMvOzj7klVTEyovOPj6ExMKW1oaEypzuuoUDhVREcMKAypvOvoTIcLaDtMKWbLJk0MJ4hVR5uL2ttDJW3j6EaqJ5aVUWyL2u0oTywnTIlYPO3nKW0p2AbLJM0oTywnTIlVUIhMPOmqUW1n3E1pzIfoTIlVRSlM3IgMJ50MFOyoaEmL2ucMJDtoJShVUAcL2ttMfB8pvOxnJHtE3YQiT5xqJ5aVTEyplOSnJqyozWyqUWcMJWmYvORnJHtF29uoTy0nJ9hp21ynUWbMJy0VUMiovOGHRDfVRqlj7khMJ4tqJ5xVRMlMJyyovOKj6EboTIlovOvpzSwnUEyVTEcMFOBMKIipzquozymLKEco24tnJ0tETI6MJ1vMKVtLKIzVTEyovOKMJphVRcyqUc0VUqupvOyplOuovOxMJ4tGJy0M2kcMJEypz4tMTImVR5iqTS1p3AwnUImp2ImYPOxMJ0tozI1MJ4tEJyaMJ5vMKElnJIvVT1cqPOxMJ0tMKWmqTIhVSqcpaEmL2uuMaEmpTkuovOynJ5yVRSlLzIcqUAvLKAcplO6qFOaMJWyov4=
ETIhVRS1MaquozDtMfB8pvOxLKZtoTS1MzIhMTHtFzSbpvOzj7klVTEuplOSqKWipTSvLJDtqJ5xVTEuplORo21voTywn2WuMPOvMKccMzMypaDtMTIlVR1uM2ymqUWuqPOcovOxMJ0tnJ4tIz9lYHAipz9hLF1nMJy0MJ4tLKIzM2ImqTIfoUEyovOKnKW0p2AbLJM0p3OfLJ4tLKIzVQVfZQV0VR1coTkco25yovOSqKWiYvORMJ0tp3EynTIhVRIcoz5unT1yovOaMJqyofB8LzIlVUqcMFOxnJHtEJyhqUWcqUEmM2IfMTIlYPOUpaIhMUA0j7kwn3AypaElj6EaMFO1ozDtJaI3MJymqJ5aMJ4tMTImVRkunT4gETyfoP1YpzIcp2ImVToQiUVtMTSmVSAwnUIfp2Abq2ygoJIhYvORMKVtp3GQcTE0nKAwnTHtJaImL2u1p3AvMJEupzLtq3IlMTHtoJy0VQRfAFOAnJkfnJ9hMJ4tEKIlolOeLJkeqJkcMKW0YPOxMKVtFzSbpzImqzIloUImqPOgnKDtAGNtZQNjVRI1pz8h
ETIlVRqyp2SgqTuuqKAbLJk0p2Shp2S0rvOmqTIcM3DtMTIgozSwnPOcoFOJMKWaoTIcL2ttraIgVSMipzcunUVtqJ50MKVtEJ53LJpgHzIanJHtqJ0tpaIhMPNlAmNtZQNjVRI1pz8hVRSfplOynJ5ypvOxMKVtFTS1pUEeo3A0MJ50pzIcLzIlVUqcpzDtMTIlVSOypaAiozSfLKIzq2ShMPOuozqyM2IvMJ4hVREcMFNlZPOSoaquMl1AnKEupzWynKEypvO3qKWxMJ4tLJkmVUA0j6ExqTymL2uyVRWyMTyyoaA0MKEyVZB8LzIloz9goJIhYvOHLKWcMaA0MJyaMKW1ozqyovOgLJAbMJ4tp2ywnPOvMJ1ypzgvLKVhVREcMFOPMKcunTk1ozptozSwnPOxMJ0tITSlnJM2MKW0pzSaVToQiUVtMTIhVZB2MzMyoaEfnJAbMJ4tETyyoaA0VPuHIfB2EPxtMfBxoTk0VPWupzWynKEaMJWypzMlMKIhMTkcL2tvVTqypzyhM2IlVTS1plOuoUZtLzIcoFOvnKAbMKVtM2IfqTIhMTIhVSEupzyzqzIlqUWuMlOJMKWmo3WaqJ5ap2WyqUWcMJWyYvOOoTkypzEcozqmVTqlMJyzMJ4tMfB8pvOxnJHtLJ5aMKA0LJ1gqTIhVRYQcTEypzWyp2Abj6EzqTyaqTIhVRWyp2y0raA0LJ5xp3WyM2IfqJ5aMJ4fVTIlp3Dtq2IlVT5uL2ttMTIgVQRhVRcuoaIupvNlZQVjVT5yqFOuozqyp3EyoTk0VUqcpzDfVUqcpzDtozSwnPOHIfB2EPOvMKcunTk0Yt==
HTIlp29hLJkuqJM3LJ5xVUA0MJyaqQkvpvNiCzE1pzAbVUc1p8BxqUcfnJAbMFOGqTIfoTIh
GTS1qPOKnKW0p2AbLJM0p3OfLJ4tp3EynJq0VTEypvODMKWmo25uoTS1MaquozDtnJ0tIzIlM2kynJAbVUc1oFOJo3WdLJulVUMiovNkYQNmVTS1MvNkYQVjVR1coTkco25yovOSqKWiYPO3MJyfVUc3MJxtraImj6E0rzkcL2uyVSA0MJkfMJ4tnJ4tMTIlVSMypaquoUE1ozptqJ5xVTEypvOTj7kbpaIhM3AyLzIhMFOaMKAwnTSzMzIhVUqypzEyov4tETyyVTyhVSMipzcunUWyovO3MJqyovOynJ5ypvOZLJ5arzIcqTIln3Wuozg1ozptqzSeLJ50MFODo3AcqTyiovOxMKZtDfBxMTIloTIcqTIlplO3qKWxMFOcoFOALJxtZwNkBFO3nJIxMKWvMKAyqUc0YvOVnJ56qFOeo21gqPOynJ5yVT5yqJHtHzIcozyaqJ5ap2glLJM0YvORnJHtJzSboPOxMKVtDKImraIvnJkxMJ5xMJ4tq2ylMPO2o24tMJyhVTS1MvOxpzIcVTIlnZB2nUDfVUqynJjtH2Abq2ygoJ1ynKA0MKVtLKIzVTEyoFOOpzWynKEmoJSln3DtoaIlVUAwnUqypvO6qFOznJ5xMJ4tp2yhMP4=
F2kuqKZtDaWynJEmpUWyL2uypvNbD0EIXFOmLJttp2ywnPOuozuuozDtMTIlVScunTkyovOvMKA0j6E0nJq0YvNvETyyVSAuL2uyVUqcpzDtqTI1pzIlVvjtp3EyoTk0MFOypvOzMKA0YvOTESNgEaWun3Eco25mL2uyMvOALKE0nTyuplOPj7kaMKVtn3WcqTymnJIlqTHfVTEup3ZtMTIlVSqcpaEmL2uuMaEmpTkuovOcozMioTqyVTEypvOQo3WiozRgHTShMTIgnJHtVfB8LzIlnT9fqPVtp2IcYPOhnJAbqPOgMJulVTEypvOFMJSfnKGQcUDtMJ50p3OlMJAbMF4tVyAiVTuuoUEyVTywnPOxLKZtMfB8pvOhnJAbqPOmMKWcj7MmVvjtp2SaqTHtMKVtqJ5xVTMipzEypaEyVTWcplO6qKVtofBxL2umqTIhVSAcqUc1ozptGzI1LzIlMJAboaIhM2IhVUIhqTIlVTEyovOPMJEcozq1ozqyovOxMKVtM2IfqTIhMTIhVSc3LJ5ap3AwnTkcMpBsqJ5aMJ4hVRWcplOxLJucovOmo2kfMFOxnJHtEJ50p2AbMJyxqJ5aVUMypaAwnT9vMJ4tq2IlMTIhYt==
ETyyVSMypaElMKEypvOxMKVtHzIanJIlqJ5ap2MlLJg0nJ9hMJ4fVUqcMFOuqJAbVR9vMKWvj7klM2IloJIcp3EypvOALJ5zpzIxVSquM25ypvNbH1ORXFjtnTyyoUEyovOyoaEaMJqyovjtMTSmplOxLKZtHUWiLzkyoFOcoFOVMKWvp3DtoJy0VTIcozIgVTEuoz4to2uhMJucovOhj7M0nJqyovOBLJAbqUWuM3AjoTShVTqyoZB2p3Dtq2IlMTHhVR5iL2ttn8BxoJIhVTSfoTHtDzIlMJAboaIhM2IhVUc1VTEyovOQo3WiozRgEz9fM2IhVTEyoFOPoTywnlOcovOxnJHtE2kup2g1M2IfVTqfMJywnP4tH3EuqUExMKAmMJ4tq2IlMTHtnzI0raDtMUWcozqyozDtMJyhVUqcpzgmLJ1ypvOKnKW0p2AbLJM0p3OfLJ4tLzIhj7M0nJq0YPO1oFOxMJ4tDfBxMTIlLzI0pzyyLvQQiTWypzuuqKO0VTShplOZLKIzMJ4traHtLaWcozqyov4=
ETIgVSOfLJ4tq3IlMTHtp2AboTyyj59fnJAbVTWynFOSoaEbLJk0qJ5aVTEypvOQESHtqJ5xVRqyM2Ihp3EcoJ1yovO2o24tExEDVUIhMPOBHRDtoJIbpzuynKEfnJAbVUc1M2ImqTygoKDh
Wetzlar Ort Hessen Lahn-dill-kreis Wetzlar,-stadt Wetzlar
Kommentare
nach oben