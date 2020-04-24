Neuer Bäderbetrieb startet mit Trockenübung

Leere Bahnen im Freibad Domblick: Der Badbetrieb muss in Corona-Zeiten ruhen, wann wieder geöffnet werden kann, steht in den Sternen. Entsprechend schwierig sind die Startbedingungen für den neuen städtischen Eigenbetrieb Bäder Wetzlar. Foto: Pascal Reeber
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