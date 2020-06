Neuer Chefarzt der Gynäkologie und Geburtshilfe am Klinikum Wetzlar

Dr. Martin Hellriegel wurde in Köln geboren und wuchs in Berlin auf. Er ist verheiratet und hat eine Tochter. Hellriegel ist seit 18 Jahren im Bereich der Frauenheilkunde und Geburtshilfe tätig. 2001 promovierte er am Universitätsklinikum der Charité und arbeitete dort als Arzt und wissenschaftlicher Mitarbeiter.

Im Jahr 2002 wechselte er an die Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe der Universitätsmedizin Göttingen, wurde 2007 zum Oberarzt ernannt. Seit 2012 war Hellriegel als Leitender Oberarzt und stellvertretender Klinikdirektor tätig und leitete seit April 2019 die Frauenklinik als kommissarischer Direktor. (taf)