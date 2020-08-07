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Freitag, 07.08.2020 - 15:00
3 min

Neuer Kreisel am Gewerbegebiet Mittelbiel in der Warteschleife

Wer auf der B 49 an Solms vorbei fährt, sieht, dass sich im Gewerbegebiet Mittelbiel einiges tut. Eine bessere Anbindung an die Bundesstraße lässt aber noch auf sich warten ...

Von Verena Napiontek
Über diesen provisorischen Kreisverkehr gelangt man derzeit zur Tankstelle und ins Gewerbegebiet Mittelbiel. Ein wesentlich größerer Kreisel wird in Zukunft unmittelbar an die B 49 angeschlossen. Gebaut wird er lediglich ein kleines Stück weiter in Richtung Oberbiel. Foto: Pascal Reeber

Über diesen provisorischen Kreisverkehr gelangt man derzeit zur Tankstelle und ins Gewerbegebiet Mittelbiel. Ein wesentlich größerer Kreisel wird in Zukunft unmittelbar an die B 49 angeschlossen. Gebaut wird er lediglich ein kleines Stück weiter in Richtung Oberbiel. Foto: Pascal Reeber

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Fotos
Über diesen provisorischen Kreisverkehr gelangt man derzeit zur Tankstelle und ins Gewerbegebiet Mittelbiel. Ein wesentlich größerer Kreisel wird in Zukunft unmittelbar an die B 49 angeschlossen. Gebaut wird er lediglich ein kleines Stück weiter in Richtung Oberbiel. Foto: Pascal Reeber

Über diesen provisorischen Kreisverkehr gelangt man derzeit zur Tankstelle und ins Gewerbegebiet Mittelbiel. Ein wesentlich größerer Kreisel wird in Zukunft unmittelbar an die B 49 angeschlossen. Gebaut wird er lediglich ein kleines Stück weiter in Richtung Oberbiel. Foto: Pascal Reeber

Der Solmser Bürgermeister Frank Inderthal (Mitte) informiert sich bei Lars Hartwig und Sonja Lecher von Hessen Mobil über die geplanten Bauarbeiten an der Anschlussstelle Solms der B 49. Der bisherige Kreisverkehr wird durch einen neuen, größeren Kreisel ersetzt. Foto: Verena Napiontek

Der Solmser Bürgermeister Frank Inderthal (Mitte) informiert sich bei Lars Hartwig und Sonja Lecher von Hessen Mobil über die geplanten Bauarbeiten an der Anschlussstelle Solms der B 49. Der bisherige Kreisverkehr wird durch einen neuen, größeren Kreisel ersetzt. Foto: Verena Napiontek

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