Neuer Radler-Schutzstreifen in Wetzlar zu schmal?

In Deutschland sind drei Führungsformen für den Radverkehr gebräuchlich.

Ein baulich angelegter Radweg befindet sich im Seitenraum, ist also durch Grünstreifen oder den Bordstein von der Fahrbahn getrennt. Die Breite beträgt nach den Empfehlungen für die Anlage von Radverkehrsanlagen (ERA) zwei Meter, bei wenig Radverkehr 1,60 Meter. Wird in beiden Richtungen gefahren, erhöhen sich die Mindestmaße: Auf 2,50 Meter für beidseitige Zweirichtungswege, auf drei Meter für einen einseitigen Zweirichtungsweg.

Radfahrstreifen befinden sich auf der Fahrbahn, in Wetzlar beispielsweise zwischen Friedrich-Ebert- und Leitzplatz, sind aber durch eine durchgezogene Linie abgetrennt. Sie dürfen nur in einer Richtung befahren werden, es besteht Benutzungspflicht. Mindestbreite laut ERA: 185 Zentimeter, breiter, wenn die Rinne nicht gut befahrbar ist oder viel Verkehr herrscht. Radfahrstreifen dürfen nicht von anderen Fahrzeugen benutzt werden.

Schutzstreifen sind die einfachste Form der Radinfrastruktur: Eine gestrichelte Linie trennt einen Teil der Fahrbahn für Radler ab. Parken ist verboten, allerdings darf der Schutzstreifen von Kraftfahrzeugen benutzt werden, wenn dies nötig ist, etwa bei Gegenverkehr.

Rechtlich gilt seit Novelle der Straßenverkehrsordnung in diesem Frühjahr in allen Fällen, in denen Autos an Radlern vorbeifahren oder sie überholen, ein Mindestabstand von 1,50 MeterEs ist dafür, so ein Rechtsgutachten des Juristen Dieter Müller im Auftrag der Deutschen Versicherungswirtschaft, unerheblich, ob die Radler auf der Fahrbahn, dem Schutzstreifen oder dem Radfahrstreifen unterwegs sind.