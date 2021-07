Neuer Rastplatz am Bismarckturm

Probesitzen am neuen Rastplatz Bismarckturm: v.l. Markus Biniarz (Stadtbetriebsamt), Anja Zarge (Tourist-Info), Oberbürgermeister Manfred Wagner, Ulrich Theis, Wolfram Dette, Dirk Hitzbleck (Lions-Club) und Tourismusdezernent Norbert Kortlüke. Foto: Stadt Wetzlar

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR - Einfach mal Pause machen: Der Lions-Club Wetzlar hat am Bismarckturm in Wetzlar einen Rastplatz mit Tisch und Bänken im Wert von 1800 Euro gespendet. Vertreter der Lions und der Stadt Wetzlar haben die Ruhegelegenheit nun eingeweiht.

Gemeinschaftsaktion

der Lions-Clubs

Die Spende sei Teil einer Gemeinschaftsaktion der Lions-Clubs im gesamten Lahntal zur Verbesserung der Infrastruktur am Lahnwanderweg, sagten Lions-Club-Präsident Ulrich Theis und Past-Präsident Wolfram Dette. Der Wanderweg habe nun 20 neue Sitzgelegenheiten zwischen Marburg und Dietz und werde deutlich aufgewertet. Die Tisch-Bank-Kombination am Bismarckturm sei zudem in der Wetzlarer Werkstatt der Lebenshilfe gefertigt worden.

Wolfram Dette bedankte sich bei der Stadt Wetzlar, insbesondere bei der Tourist-Information und dem Stadtbetriebsamt, für die Unterstützung dieser Aktion, die Touristen wie Bürgern gleichermaßen zugutekommen soll.

Der Standort für die neue Rastmöglichkeit wurde ausgewählt, da am Bismarckturm vier verschiedene regionale und überregionale, teils auch zertifizierte Wanderwege verlaufen: der Lahnwanderweg, der 3-Türme-Weg, der Goetheweg und der Rautenweg.