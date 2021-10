Neuer Studiengang bereitet auf veränderte Arbeitswelt vor

Uwe Hainbach, Harald Danne (stehend vorne, v. r.) und Michael Guckert (stehend vorne, l.) begrüßen die ersten 21 Master-Studierenden des neuen Studiengangs. Foto: THM StudiumPlus

WETZLAR - Die ersten Teilnehmer des neuen Master-Studiengangs Future Skills und Innovation (FSI) von StudiumPlus haben in Wetzlar mit den Vorlesungen begonnen. "Sie studieren in einer neuen Art und Weise, so werden Sie bestens auf die neuen Anforderungen des Berufslebens vorbereitet", sagte Professor Harald Danne, Leitender Direktor des Zentrums Duales Hochschulstudium, zu den Studierenden.

Mit dem neuen dualen Master-Studiengang reagiere StudiumPlus auf die zunehmend digitale und vernetzte Arbeitswelt. FSI sei interdisziplinär, setze auf projektorientiertes Lernen, verzichte auf Klausuren und komme mit einem Minimum an Vorlesungen aus, heißt es in einer Pressemitteilung von StudiumPlus.

Die ersten 21 Studierenden wurden am Campus Wetzlar von Danne, Uwe Hainbach als Vorstandsvorsitzender des Competence-Centers Duale Hochschulstudien - StudiumPlus und Studiengangleiter Professor Michael Guckert begrüßt. "Flexibel zu sein und auf Unerwartetes reagieren zu können - das sind Fähigkeiten, die Unternehmen erwarten und benötigen", sagte Hainbach. "Sie haben sich für die Zukunft entschieden."

Betriebswirtschaft, Informatik, Mathematik, Elektrotechnik und mehr: Die neuen Master-Studierenden sind Bachelor-Absolventen unterschiedlichster Studiengänge und Fachrichtungen. Auf den 20-Prozent-Anteil weiblicher Studierender im ersten Jahrgang, darunter zwei Maschinenbau-Absolventinnen, wies Guckert hin. In interdisziplinären Projekt- und Lernteams werden die 21 in den kommenden drei Semestern zusammenarbeiten. Und gemeinsam Lösungen entwickeln für herausfordernde Projektaufgaben mit Titeln wie "Schaltautomatik für Biobikes", "Green House Butler" (ein Human-Machine-Interface zur Unterstützung bei der gesunden Ernährung) oder "Digitale Anwesenheitserfassung von StudiumPlus".

Die reine Wissensvermittlung erfolgt bei FSI maßgeblich digital. Die Präsenztage an der Hochschule werden für die Projektarbeit und die Wissensvertiefung genutzt. Betreut werden die Studierendenteams von Professoren, die in die Rolle von Mentoren schlüpfen. Projektpräsentationen ersetzen Klausuren, die Studierenden führen Online-Lerntagebücher.

"Ich finde das Konzept sehr spannend", berichtete Laura Bandilla, angestellt im Partnerunternehmen Engelbert Strauss. "Vor allem die Möglichkeit, mit anderen Studierenden aus unterschiedlichsten Bereichen in Projekten zusammenzuarbeiten", hat die 26-jährige Bachelor-Absolventin der Tourismuswirtschaft überzeugt. Tom Krämer hat seinen Bachelor-Abschluss Betriebswirtschaft Mittelstandsmanagement in der Tasche. "Ich möchte mir das Rüstzeug an Fähigkeiten aneignen für Anforderungen, die sowohl an mich als auch meinen Arbeitgeber, die Stadt Wetzlar, gestellt werden", erklärte der 23-Jährige. Mathematik ist die Fachdisziplin von Carlos Witt. Ein Master in Mathematik wäre dem 28-Jährigen jedoch "zu theoretisch" gewesen. Dem Studenten von Lilly Deutschland fehlten Praxisnähe und Fähigkeiten wie Team- und Projektarbeit, wie er sie bei FSI findet. Alexander Funke arbeitet im elterlichen Betrieb Autohaus E. Funke in Marburg. "Ich will für die neue Arbeitswelt vorbereitet sein und dass unser Familienunternehmen für die Zukunft gut aufgestellt ist", sagte der 22-jährige BWL-Absolvent.