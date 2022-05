Neues ERF-Medienhaus in Dalheim: Welt aus Glas und Beton

In den Obergeschossen des neuen Medienhauses befindet sich zwischen den beiden Innenhöfen und damit an der hellsten Stelle der Gebäude die Lounge, in der die Mitarbeiter sitzen, reden, kreativ sein oder Kaffee trinken können - oder alles zusammen. Foto: Pascal Reeber

Im neuen Medienhaus gibt es keine separierten Einzelbüros und keine Bürotüren, die man hinter sich zuziehen kann. Da macht der Chef keine Ausnahme. Vorstandsvorsitzender Jörg Dechert wird zwar einen bevorzugten Platz im zweiten Obergeschoss haben, aber wie seine Mitarbeiter mobil arbeiten können, zum Beispiel an diesem großen Tisch zwischen Sofa und Drucker. Foto: Pascal Reeber

"Monte Carlo" heißt der Veranstaltungsraum im Erdgeschoss des neuen Medienhauses, in dem am Dienstag die Eröffnung gefeiert wird. Der Sender Radio Monte Carlo hatte am 5. Februar 1961 die erste ERF-Sendung ausgestrahlt. Der Saal soll übrigens öffentlich genutzt werden - Vereine, Bürger und Institutionen können ihn anmieten. Foto: Pascal Reeber

Der Neubau des Medienhauses in Dalheim entsteht direkt hinter dem Altbau. 2020 wurde am Berliner Ring der Grundstein gelegt, am Dienstag wird die Fertigstellung gefeiert. Rund 25 Millionen Euro, der Großteil aus Spenden finanziert, investiert der ERF in den Standort Wetzlar. Foto: Pascal Reeber

Hell und offen ist das neue ERF-Medienhaus in Dalheim. "Wie das Gebäude sind auch wir transparent", sagt der Vorstandsvorsitzende Jörg Dechert. Vom Neubau aus wolle man noch stärker als bisher Brücken in den Stadtbezirk bauen. Foto: Pascal Reeber