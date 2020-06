Neues Gas strömt durch die Leitungen

Diese Gas-Druckregelanlage in Gießen ist Teil des Leitungsnetzes zur Verteilung von Erdgas. Foto: Open Grid Europe

Wetzlar (red). Trotz der Einschränkungen durch die Corona-Kontaktbeschränkungen können in der Region Wetzlar in diesen Tagen rund 17 000 Gasgeräte von L- auf H-Gas umgeschaltet werden. Zwei ebenfalls von der Umstellung betroffene Industrieunternehmen stellen zeitgleich mehr als 6000 Brenner um. In Mittelhessen wurden im Jahr 2019 und im laufendem Jahr bereits 105 000 Geräte auf den Betrieb mit H-Gas umgestellt, berichtete ein Sprecher von Open Grid Europe (OGE). Das Unternehmen ist einer der führenden Fernleitungsnetzbetreiber Europas.

OGE hat gemeinsam mit 15 Verteilnetzbetreibern und acht direkt an ihr Netz angeschlossenen Industrieabnehmern den Umstellungsfahrplan vertraglich regelt. Durch die Corona-Pandemie wurden alle Beteiligten vor weitere große Herausforderungen gestellt. So gehörte die umfassende Information der Kunden, besondere Hygienekonzepte und die Überprüfung von geplanten Umstellungsgebieten nach deren Umsetzbarkeit unter Corona-Bedingungen dazu. "Die gute Zusammenarbeit aller Beteiligten machte die erfolgreiche Fortsetzung der Umstellung, unter den aktuell schwierigen Bedingungen, möglich", lobte ein OGE-Sprecher.

Produktion von L-Gas

geht deutlich zurück

Die Umstellung auf H-Gas ist zwingend erforderlich, da die Produktion von L-Gas im Nordwesten Deutschlands sowie in den Niederlanden in den nächsten Jahren zurückgeht. H-Gas dagegen ist international in großen Mengen verfügbar. Die Umstellung auf das hochkalorische H-Gas gewährleistet daher auch auf lange Sicht eine hohe Versorgungssicherheit.

Die Umstellungskosten werden vom Netzbetreiber getragen und über eine deutschlandweite Umlage in den Netzkosten berücksichtigt.