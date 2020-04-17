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Freitag, 17.04.2020 - 17:30
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Neues Leben für die Euler-Brauerei

Seit fast 20 Jahren gammelte das Brauhaus der ehemaligen Wetzlarer Traditionsbrauerei vor sich hin. Jetzt macht sich der neue Eigentümer Revikon an die Sanierung. Entstehen soll ein Loft-Bürohaus mit angeschlossenen Lagerräumen.

Steffen Gross: Redakteur Wetzlar
Von Steffen Gross
Redakteur Wetzlar
Das Brauhaus der ehemaligen Wetzlarer Brauerei Euler, wie es seit den 50er Jahren an der Garbenheimer Straße sein Gesicht zeigt. Im Inneren befinden sich unzählige verwinkelte Räume. Zu den Höhepunkten gehören der einstige Verzehrraum (oben links) und die hauseigene Quelle (unten rechts). Foto: Steffen Gross

Das Brauhaus der ehemaligen Wetzlarer Brauerei Euler, wie es seit den 50er Jahren an der Garbenheimer Straße sein Gesicht zeigt. Im Inneren befinden sich unzählige verwinkelte Räume. Zu den Höhepunkten gehören der einstige Verzehrraum (oben links) und die hauseigene Quelle (unten rechts). Foto: Steffen Gross

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Das Brauhaus der ehemaligen Wetzlarer Brauerei Euler, wie es seit den 50er Jahren an der Garbenheimer Straße sein Gesicht zeigt. Im Inneren befinden sich unzählige verwinkelte Räume. Zu den Höhepunkten gehören der einstige Verzehrraum (oben links) und die hauseigene Quelle (unten rechts). Foto: Steffen Gross

Das Brauhaus der ehemaligen Wetzlarer Brauerei Euler, wie es seit den 50er Jahren an der Garbenheimer Straße sein Gesicht zeigt. Im Inneren befinden sich unzählige verwinkelte Räume. Zu den Höhepunkten gehören der einstige Verzehrraum (oben links) und die hauseigene Quelle (unten rechts). Foto: Steffen Gross

Die alten Kupferkessel werden aufgearbeitet, sie sollen den geplanten Loft-Büros zu einem außergewöhnlichen Ambiente verhelfen, sagt Revikon-Geschäftsführer Daniel Beitlich. Foto: Steffen Gross

Die alten Kupferkessel werden aufgearbeitet, sie sollen den geplanten Loft-Büros zu einem außergewöhnlichen Ambiente verhelfen, sagt Revikon-Geschäftsführer Daniel Beitlich. Foto: Steffen Gross

Urkunde für das einstige Euler Landpils. Foto: Daniel Beitlich

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Beim Ausmisten im Brauhaus ist alte Euler-Leuchtreklame aufgetaucht. Foto: Daniel Beitlich

Beim Ausmisten im Brauhaus ist alte Euler-Leuchtreklame aufgetaucht. Foto: Daniel Beitlich

Auch er zählt zu den historischen Funden im Brauhaus: "Haustrank - steuerfrei und unverkäuflich". Foto: Daniel Beitlich

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BEWEGTE HISTORIE

2001 ist im Brauhaus an der Garbenheimer Straße 20 der letzte Liter Euler-Bier geflossen. Seitdem gammelt das 1902 (1951 wieder-)gebaute Gebäude mehr oder weniger vor sich hin. Zuletzt machte es als Drogen-Brauerei Schlagzeilen, als dort vor gut sechs Jahren eine Bande bei der Herstellung von Amphetamin, Ecstasy und Crystal Meth im großen Stil aufgeflogen war.

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