Freitag, 17.04.2020 - 17:30
2 min
Neues Leben für die Euler-Brauerei
Von Steffen Gross
Redakteur Wetzlar
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BEWEGTE HISTORIE
2001 ist im Brauhaus an der Garbenheimer Straße 20 der letzte Liter Euler-Bier geflossen. Seitdem gammelt das 1902 (1951 wieder-)gebaute Gebäude mehr oder weniger vor sich hin. Zuletzt machte es als Drogen-Brauerei Schlagzeilen, als dort vor gut sechs Jahren eine Bande bei der Herstellung von Amphetamin, Ecstasy und Crystal Meth im großen Stil aufgeflogen war.