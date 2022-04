Neues Pflaster für Wetzlarer Straßen auch am Sonntag

Sogar am Sonntag: In der Silhöfer Straße hat die Enwag mit der Verlegung neuer Pflastersteine begonnen. Foto: Enwag

WETZLAR - Die Wetzlarer Energie- und Wassergesellschaft (Enwag) hat in der Silhöfer Straße mit der Verlegung neuer Pflastersteine begonnen.

Los ging es auf Höhe Schillerplatz; bis voraussichtlich Ende Juni sollen die Arbeiten bis zur Güllgasse vollständig abgeschlossen sein. Bereits im Vorfeld wurde der Schillerplatz gepflastert. Die Enwag habe in diesem Bereich neue Gas- und Wasserleitungen im Rahmen der Graugusssanierung verlegt und schließe jeden Bauabschnitt mit neuem Pflaster ab.

Sanierung zu zwei

Dritteln abgeschlossen

Damit die Arbeiten möglichst zügig voranschreiten können, hat die Enwag eine Genehmigung für Sonntagsarbeit eingeholt. Das bedeute, dass sonntags "saubere und leise Arbeiten stattfinden" könnten. "Sägen werden wir nicht, aber wir können etwa Steine verlegen", verspricht Vincenzo Licari, zuständiger Projektleiter bei der Enwag, in einer Pressemitteilung des Versorgungsunternehmens. Er freut sich, dass die Arbeiten nach Plan verliefen und die groß angelegte Sanierungsmaßnahme in der Altstadt mittlerweile zu gut zwei Drittel abgeschlossen sei. "Wir planen die Arbeiten so, dass Anlieger so wenig wie möglich durch unsere Maßnahme behindert werden und wissen die Geduld während unserer Bautätigkeiten zu schätzen."

Die Arbeiten in der Silhöfer Straße seien voraussichtlich bis Ende August abgeschlossen. Teilweise zeitgleich führe die Enwag die Erneuerungsmaßnahmen in der Sand-, Rosen- und Kornblumengasse in der Altstadt aus. Diese Bereiche außerhalb der Fußgängerzone würden im Jahr 2023 abgeschlossen. Zum Jahresende erfolge der letzte Abschnitt in der Fußgängerzone, am Eisenmarkt.

Die Arbeiten folgten immer demselben Prinzip: Die Abschnitte würden jeweils halbseitig gesperrt, während die Oberfläche geöffnet und die Sanierung an den Leitungen durchgeführt werde. Den Abschluss machten neue Pflastersteine, weil die Infrastrukturmaßnahme gleichzeitig genutzt werde, um die Altstadt optisch aufzuwerten.