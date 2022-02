Neues Sportfeld für Dalheimer Schulen

Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR - In Dalheim wird die Stadt Wetzlar ein neues Sportfeld schaffen. Die Kosten werden auf 600 000 Euro geschätzt und sollen zum Großteil über das Bund-Länder-Programm "Sozialer Zusammenhalt" finanziert werden.

Der Wunsch nach einem Multifunktionssportfeld war seitens der Dalheimer Schulgemeinde mit Eichendorff- und Dalheim-Schule entstanden, erklärt die Stadtverwaltung auf Nachfrage. Nun soll das Projekt als Teil des Förderprogramms "Sozialer Zusammenhalt" umgesetzt werden.

Nach Angaben der Stadt soll das Sportfeld rund 880 Quadratmeter groß werden und vor allem für verschiedene Ballsportarten genutzt werden. So werden beispielsweise auch Basketballkörbe installiert. Eine derartige Anlage hatte die Stadt bereits in Niedergirmes in der Dammstraße - ebenfalls mit finanzieller Hilfe von Bund und Land - geschaffen.

In erster Linie wird das neue Sportfeld laut Stadt für den Schulsport genutzt, soll den Schülern aber auch in Pausen zur Verfügung stehen. Die Öffentlichkeit wird wohl nach Schulschluss sowie in den hessischen Ferien auf das Gelände dürfen.

Projekt wird voraussichtlich 600 000 Euro kosten

Bis dahin wird es allerdings noch dauern. Das Projekt befindet sich noch in der Planung, solle aber so schnell wie möglich umgesetzt werden, so die Antwort aus dem Rathaus.

Für Planung und Herstellung des Multi-Sportfeldes schätzt die Verwaltung die Gesamtkosten auf 600 000 Euro. Diese werden zunächst über den städtischen Haushalt getragen. Zwei Drittel der Kosten sollen durch Bund und Land im Rahmen des "Sozialer Zusammenhalt" für das Fördergebiet Dalheim/Altenberger Straße refinanziert werden. Für die Unterhaltung und Sicherung der Anlage zeichnet nach Fertigstellung der Lahn-Dill-Kreis als Schulträger verantwortlich.