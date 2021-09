Neues Verwaltungsgebäude soll 2023 stehen

Jetzt teilen:

WETZLAR - Die Arbeiten für den Neubau eines Kreisverwaltungsgebäudes sowie eines dazugehörigen Parkhauses am Karl-Kellner-Ring in Wetzlar laufen. Die Kreisverwaltung hat diese Woche in der Sitzung des Kreistags-Bauausschusses den aktuellen Sachstand sowie den weiteren Zeitplan berichtet.

Der Abriss des früheren Sparkassen-Rundbaus und des alten, blauen Verwaltungsgebäudes an diesem Standort seien abgeschlossen. Inzwischen untersuche der Kampfmittelräumdienst den Boden. Die Baugenehmigung liege seit Ende August vor, die Tiefbauarbeiten sollen kommende Woche beginnen, der Rohbau ab November.

Die Fertigstellung beziehungsweise der Einzug von Verwaltungsmitarbeitern in das neue Gebäude ist für März 2023 terminiert.

Das neue Verwaltungsgebäude soll Platz für 84 Mitarbeiter bieten, das Parkhaus für 291 Fahrzeuge und auch der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen. Parkhaus-Zu- und -Ausfahrt sind am Karl-Kellner-Ring geplant, dort müssten dann drei, vier Parkplätze auf dem Seitenstreifen für eine kurze Linksabbiege- beziehungsweise Ausfahrtspur weichen.

Nach Angaben des Projektmanagements wird das Budget von rund 15,8 Millionen Euro trotz der bisherigen Baupreisentwicklungen eingehalten, so zumindest die jetzige Prognose.

Das wunderte CDU-Kreistagsabgeordnete Katja Silbe, Professorin für Bauingenieurwesen: Schulbauprojekte müssten verschoben werden, weil Material teurer werde, aber beim Neubau der Kreisverwaltung spiele das keine Rolle? Der Projektmanager erklärte: In der Budgetprognose für den Verwaltungsbau seien Preissteigerungen bereits berücksichtigt. Die Preissteigerungen spüre man eher bei kleineren Bauprojekten.

AfD-Abgeordneter Lothar Mulch sagte, dass seine Fraktion gegen das Parkhaus sei. Dazu Wolfram Dette (FDP): "Es gibt eine rechtliche Verpflichtung zum Bau von Parkplätzen durch die Stellplatzsatzung der Stadt Wetzlar. Der Kreis muss sich rechtstreu verhalten."

Der Landrat hatte den Neubau mit gestiegenem Raumbedarf begründet. Der alte, blaue Verwaltungstrakt sei sanierungsbedürftig gewesen - die vor einigen Jahren geschätzten Kosten: neun bis zehn Millionen Euro. So hatte sich der Kreis für einen Neubau entschlossen und daraufhin die benachbarte Fläche samt Sparkassen-Rundbau gekauft.