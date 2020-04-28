Dienstag,
28.04.2020 - 18:00
2 min
Neues Wohnen auf altem Pfeiffer-Gelände
Es herrscht Mangel an bezahlbaren Wohnungen im Wetzlarer Stadtgebiet. Jetzt plant die Dr. Erich Pfeiffer-Stiftung den Bau von 32 günstigen Mietwohnungen auf dem früheren Betriebsgelände der Pfeiffer Vakuumtechnik an der Bergstraße.
Bezahlbaren Wohnen will die Pfeiffer-Stiftung auf dem früheren Gelände der Pfeiffer Vakkumtechnik schaffen. Grafik: Hundt/Swoboda
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