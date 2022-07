Neun Mal Traumnote 1,0 an der Goetheschule Wetzlar

Studiendirektorin Annette Kerkemeyer überreicht die Zeugnisse an die Abiturienten der Goetheschule. Foto: Goetheschule/Frank Stühler

WETZLAR - Das waren gleich zwei Premieren auf einmal: Am vergangenen Mittwoch erhielten zum ersten Mal Schüler der Goetheschule Wetzlar ihre Abiturzeugnisse in der Aula des neuen Gebäudes an der Frankfurter Straße. Außerdem war es der erste Abiturjahrgang in der 223-jährigen Geschichte der Goetheschule überhaupt, der die Abschlusszeugnisse aus den Händen einer Frau entgegennahm. Denn diese Aufgabe übernahm die stellvertretende Schulleiterin Annette Kerkemeyer.

Knapp 300 Schüler schafften in diesem Jahr den höchsten deutschen Bildungsabschluss an Wetzlars Oberstufengymnasium und stellen damit den größten hessischen Abiturjahrgang an einer Schule. Die Durchschnittsnote an der Goetheschule lag in diesem Jahr bei 2,32.

Annette Kerkemeyer erklärte, offenbar hätten einige Abiturienten die Lockdowns besonders gut zum Lernen genutzt. Denn in diesem Jahr wurde die Traumnote 1,0 gleich neun Mal erreicht: Laura Dreier, Carlotta Hasselbaum, Emily Ritter, Charlotte Heep, Louisa Magalie Beer, Paula Engel, Ralf Schneider, Bengt Molling und Jannik Planer erhielten die bestmögliche Abiturnote. Traditionell erhielten die Besten des Jahrgangs eine Auszeichnung durch die Wetzlarer Freimaurerloge "Wilhelm zu den drei Helmen", überreicht durch Altstuhlmeister Walter Staaden.

Fotos Studiendirektorin Annette Kerkemeyer überreicht die Zeugnisse an die Abiturienten der Goetheschule. Foto: Goetheschule/Frank Stühler Als größter hessischer Abiturjahrgang erhalten die Schüler der Goetheschule ihre Abschlusszeugnisse. Foto: Goetheschule Wetzlar/Frank Stühler Als größter hessischer Abiturjahrgang erhalten die Schüler der Goetheschule ihre Abschlusszeugnisse. Foto: Goetheschule Wetzlar/Frank Stühler Die stellvertretende Schulleiterin Annette Kerkemeyer (hinten, l.) mit den 1,0-Abiturientinnen und Abiturienten: (vorne, v. l.) Laura Dreier, Jannik Planer, Paula Engel, Charlotte Heep und Carlotta Hasselbaum sowie (hinten, ab 2. v. l.) Louisa Magalie Beer, Emily Ritter und Bengt Molling. Es fehlt Ralf Schneider. Foto: Goetheschule Wetzlar/Frank Stühler 4

Eine Auszeichnung durch den Lions Club Wetzlar-Solms, vertreten durch Präsident Sören Schneider und Roland Horsten, erhielt das Schulsprecherteam der Q4, bestehend aus Marvin Degen, Mattis Ortmann, Anthony Eckl und Christopher Sacher. Auch die besten Absolventen in verschiedenen Fächern wurden mit Urkunden und Preisen ausgezeichnet.

Annette Kerkemeyer gratulierte allen zur erbrachten Leistung. Zu solchem Erfolg trügen aber immer auch andere bei; an erster Stelle die Eltern, doch auch Kollegium, Tutoren sowie Schulleitungsteam. Die Rede an den Abiturjahrgang hielt Kerkemeyer gemeinsam mit Carsten Scherließ. Er war den größeren Teil der Schulzeit des Abiturjahrgangs über Leiter der Goetheschule und hatte versprochen, trotz seiner Amtsübergabe Ende Januar zur Zeugnisverleihung an seine "alte" Schule zurückzukehren.

Beim Rückblick auf die vergangenen drei Jahre fanden nicht zuletzt humorvolle Höhepunkte wie die Mottowoche oder der Abigag mit dem traditionellen Schüler-Lehrer-Wettkampf um "Goethes Faust" Erwähnung.

Auch hierbei, waren sich Kerkemeyer und Scherließ einig, habe der Jahrgang mit der Fähigkeit beeindruckt, Herausforderungen anzunehmen, sich gegenseitig Mut zu machen sowie nach Lösungen zu suchen und diese auch zu finden. Und dies sei in den jetzigen Zeiten, in denen viele nach Antworten suchten, vielleicht das Wichtigste. Den Abiturienten wünschten sie die Fähigkeit, unterschiedliche Perspektiven einzunehmen, um dann gute Wege und sinnvolle Lösungen zu finden, "für sich persönlich, für ihre Mitmenschen, für unsere Welt."

Im Namen der Schülervertretung sprachen Mattis Ortmann und Marvin Degen. Sei anfangs mancher noch froh über die Schulschließungen gewesen, so habe schon bald der Wunsch nach Normalität überwogen, sagten sie. Hinsichtlich Selbstständigkeit und Organisation habe man vieles lernen müssen, was im Studium sicher von Nutzen sein werde. Auf das nun Erreichte könnten alle stolz sein.

Eine Atmosphäre

des Miteinanders

Dem schloss sich Elternbeiratsvorsitzende Christiane Gdanietz an. Trotz aller Einschränkungen hätten die Schüler in einer Atmosphäre des Miteinanders lernen können und seien dabei von ihren Eltern begleitet und unterstützt worden. Ihr Dank galt ebenfalls dem Kollegium und der Schulleitung. Gdanietz gab den Abiturienten mit auf den Weg: "Übernehmen Sie Verantwortung und tragen Sie dazu bei, dass sich zukünftige Generationen in dieser Welt wohlfühlen."

Mitglieder der Schulgemeinde, vor allem die Musik-Leistungskurse und die Schulband, sorgten für den musikalischen Rahmen der Abiturzeugnisverleihung, organisiert von Christian Stöhr und Irene Bauer-Weitz. Den Auftakt bildete der Abitur-Gottesdienst, den Barbara Ruppricht und Patrick Stübiger gemeinsam mit ihren Religionskursen geplant hatten und gestalteten.