3 min

Neustart für die Jugendherberge

In Hessen sind 21 Jugendherbergen wieder geöffnet. Auch das Wetzlarer Haus empfängt Gäste. Die Buchungen steigen in der Corona-Krise zaghaft an, die finanzielle Situation beim Jugendherbergswerk ist weiter prekär.

Von Tanja Freudenmann Redakteurin Wetzlar