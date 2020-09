Nicht alles heult am Signaltag

"Viel Wind um nichts", kritisieren Facebook-Nutzer den Warnsignaltag. Archivfoto: Anna-Lena Fischer.

Wetzlar. "Bei dem Probealarm hat es Probleme gegeben, aber dafür ist eine Probe ja da", sagt Jens Schmitt, Leiter der Kreis-Gefahrenabwehr auf Nachfrage. Beim bundesweiten Warnsignaltag war eigentlich geplant, dass zwischen 11 und 11.25 Uhr im gesamten Lahn-Dill-Kreis insgesamt 175 Sirenen heulen. Doch vielerorts blieb der Probealarm aus, wie zum Beispiel in Hüttenberg. Dort hatte zwar in Rechtenbach die Gefahrenwarnsirene auf dem Rathaus geheult, doch in Hörns- und Hochelheim blieben die Sirenen stumm, wie Feuerwehr-Pressesprecher Manfred Adam berichtet. "Darüber war ich sehr verwundert, weil der Alarm für 11 Uhr angekündigt war und dann ausblieb", sagt er.

In der Leitstelle bemerkten die Mitarbeiter diese Probleme erst nicht. "Unser Aufzeichnungsprotokoll dokumentierte, dass alle Alarmierungen rausgegangen sind", berichtet Jens Schmitt. Der Funk sei bei den Sirenen angekommen, warum diese dann nicht heulten, könne an den einzelnen Standorten bei der nächsten Überprüfung festgestellt werden. Im Ortsteil Hüttenberg war die Sirene erst vor ein paar Tagen überprüft worden. Woran es letztlich lag, dass sie trotzdem nicht heulte, bleibt vorerst unklar.

Dass der Probealarm allerdings vielerorts fehlschlug, könne auch an einer grundsätzlichen Überlastung gelegen haben. "Wir haben zeitgleich auf mehreren Kanälen gearbeitet und vermuten jetzt, dass wir die Kommunen einzeln abarbeiten müssen", sagt Schmitt.

In Wetzlar und Braunfels lag die Stille nicht am fehlgeschlagenen Funk, sondern daran, dass beide Kommunen beim Warnsignaltag nicht mitgemacht haben. Warn-Apps waren auch überlastet und haben teilweise gar nicht oder stark verspätet angeschlagen. Auch hier vermutet Jens Schmitt eine Überlastung. "Das alles kann uns fürs nächste Mal nur Erkenntnisse bringen."

Auch in den sozialen Netzwerken wurde der Warnsignaltag heiß diskutiert. Am Donnerstagnachmittag hatten auf Facebook um 15 Uhr 95 Leser kommentiert. Zu einem großen Teil berichteten die Nutzer davon, dass der Alarm ausblieb. Eine Nutzerin aus Solms findet deutliche Worte: "Nix gehört in Solms, weder Sirene noch Warn-Apps. Lächerlich und beschämend, echt! Und dann soll in einem Ernstfall alles funktionieren? Eher nicht!"