Nichts mehr übrig vom Wetzlarer Adlerkeller

Der Bagger eröffnet neue Einblicke auf den Kornmarkt. Ein gab es hier die wohl berüchtigtste Kneipe Wetzlars. Foto: Pascal Reeber

WETZLAR - Es ist nichts mehr übrig vom "Adler", dem Wohnhaus mit der Adresse Kornmarkt 1, in dessen Gewölbekeller sich die wohl berüchtigtste Kneipe der Stadt befand. Die Bagger stehen still, denn sie haben den Abriss des Gebäudes beendet.

Wobei "Abriss" das falsche Wort ist, denn das Haus auf den 1960er-Jahren war nicht etwa brachial abgebrochen, sondern Stockwerk für Stockwerk abgetragen worden. Dies geschah vor allem aus Rücksicht auf die benachbarten Häuser, die sich - das Foto beweist es - direkt anlehnten. Nun also klafft eine Lücke in der Gebäudefront. Durch sie fällt der Blick aus der Jäcksburg direkt auf den Kornmarkt, jenen wichtigen mittelalterlichen Marktplatz auf dem, der Name sagt es, Getreide gehandelt wurde, vornehmlich aus Hüttenberg und der Wetterau. Noch bis zum Frühjahr gibt es den Einblick, dann beginnt der Neubau.