Niemand muss einen Bienenschwarm fürchten

Eine Biene fliegtauf der Suche nach Nektar eine Blüte an. Der Frühling mit strahlendem Sonnenschein und blauem Himmel lockt die Insekten in Scharen hervor. Archivfoto: Julian Stratenschulte/dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR - Jetzt ist für die Honigbiene die Zeit, in der sich viele Bienenvölker vermehren wollen. Sie werden jetzt immer stärker, die Anzahl der Bienen steigt schon auf über 30 000. "Da wird es schon mal eng und so beschließt das Volk, sich zu teilen und sich so zu vermehren", erläutert Thomas Poetsch, Vorsitzender des Imkervereins Wetzlar, in einer Pressemitteilung.

Die Vermehrung der Völker erfolgte, indem die Königin in besondere Zellen, die Weiselzellen, ein Ei legt. Die daraus erwachsene Larve werde vom Bienenvolk ausschließlich mit Gelee Royale, dem königlichen Bienensaft, gefüttert. Aus ihr wachse dann nach etwas mehr als zwei Wochen eine neue Königin, erläutert der Fachmann.

"Hat sich die alte Königin nach etwa neun bis zehn Tagen davon überzeugt, dass der Königinnen-Nachwuchs angenommen ist, macht sie sich mit etwa der Hälfte der Bienen auf, um ein neues Zuhause zu suchen. Dazu fliegt ein sogenannter Schwarm mit der Altkönigin auf der Suche nach einem hohlen Baum aus. Leider findet dieser Schwarm in unserer modernen Welt kaum noch geeignete Behausungen. So ist in der Regel dieser Bienenschwarm dem Tod geweiht", erläutert Poetsch. Wenn Imker diesen Schwarm finden, können sie die Bienen jedoch retten. "Damit die Bienen nicht sterben müssen, kann jeder mithelfen! Ab etwa 11 Uhr vormittags gehen die Schwärme ab und suchen erst mal einen Zwischenstopp. Von hier aus fliegen Späherinnen los und suchen ein geeignetes Quartier. Das kann einige Stunden dauern. Wer in dieser Zeit einen Bienenschwarm sieht, sollte sofort den nächsten Imker informieren", informiert der Insektenexperte. Sei der nicht bekannt, könne auch die Rettungsleitstelle Lahn-Dill per Telefon 0 64 41-1 92 22 oder das Schwarm-Telefon 01 57-74 15 34 07 des Imkervereins Wetzlar informiert werden.

Die Tiere sind in

der Regel ungefährlich

"Übrigens sind Bienenschwärme in der Regel ungefährlich. Sie summen zwar sehr stark, sind aber wenig aggressiv. Sie haben andere Dinge im Kopf, als Menschen zu stechen, nämlich die Suche nach einem neuen Zuhause", unterstreicht Bienenzüchter Poetsch.