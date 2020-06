Noch mehr harte Einschnitte bei Buderus Edelstahl?

Handelskrieg, Konjunktureinbruch, Sondereffekte und wirtschaftliche Folgen aus der Covid-19-Pandemie haben die österreichische Voestalpine AG, Konzernmutter von Buderus Edelstahl in Wetzlar, im abgelaufen Geschäftsjahr stark belastet. Darüber berichtete der Vorstand der Aktiengesellschaft am Mittwoch in der Bilanz-Pressekonferenz. Der Umsatz im Geschäftsjahr 2019/20 sank von 13,6 auf 12,7 Mrd. Euro, das operatives Ergebnis lag bei 1,2 Mrd. Euro (Vorjahr: 1,6 Mrd.). Das Betriebsergebnis rutschte aufgrund von Sonderabschreibungen erstmals ins Negative auf minus 89 Mio. Euro. (Vorjahr: 779 Mio.). Das Ergebnis nach Steuern brach von 459 auf minus 216 Mio. Euro ein.

Die Corona-Folgen zwangen Voestalpine zu Produktionskürzungen und temporären Stilllegungen in nahezu allen Bereichen. Im Mai 2020 waren in Österreich rund 10 400 und in Deutschland rund 3000 Mitarbeiter in Kurzarbeit.

Für die kommenden Monate kündigte der Vorstand weiterhin ein konsequentes Kostenmanagement an. Mit einer Erholung der Gesamtwirtschaft werde frühestens nach dem Sommer gerechnet. Für das Geschäftsjahr 2021/22 wird ein operatives Ergebnis zwischen 600 Mio. und 1 Mrd. Euro erwartet.