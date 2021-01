Notaufnahme des Klinikums in Wetzlar will Wartezimmer-App testen

Patrick Müller-Nolte, Ärztlicher Leiter der Notaufnahme am Klinikum Wetzlar, testet die Wartezimmer-App. Foto: Lahn-Dill-Kliniken

WETZLAR/DILLENBURG - Die Zentrale Notaufnahme des Klinikum Wetzlar will in den kommenden Wochen die Wartezimmer-App "Wart's Ab" testen. Das teilten die Lahn-Dill-Kliniken mit. Die App informiert über die Wartezeit in der Notaufnahme und kündigt an, wann die Patienten zu ihrem Behandlungstermin kommen können.

Ziel sei es, Patienten die Möglichkeiten zu geben, Wartezeiten flexibel außerhalb des Gebäudes zu nutzen. Darüber hinaus sollen die offenen Sprechstunden entlastet werden. Voraussetzung ist, dass die Patienten die App auf ihrem Smartphone installiert haben.

"Wart's Ab" ist nach Angaben der Lahn-Dill-Kliniken ein Projekt des Start-Up-Unternehmens MyEPA in Kooperation mit dem hessischen Sozialministerium, der Techniker Krankenkasse in Hessen und der Technischen Hochschule Mittelhessen (THM).

Das System besteht aus einer App für die Notaufnahme sowie einer App-Version für Patienten. Möchte ein Patient in der Notaufnahme vorstellig werden, erzeuge das Team der Notaufnahme über die App einen verschlüsselten Code, den der Patient in seine App eingibt. Die Interaktion zwischen den beiden Apps laufe dabei anonym ab, es würden keine Patientendaten benötigt oder übermittelt.

Nach Eingabe des Codes in die Patienten-App starte ein Timer, der die verbleibende Zeit bis zum Termin anzeige. Sei der Behandlungszeitpunkt für den Patienten in Sicht, erhalte er rechtzeitig via App eine Benachrichtigung vom Team der Notaufnahme und könne sich auf den Weg zur Sprechstunde begeben. So sei es möglich, die entsprechende Wartezeit auch außerhalb des Klinikums zu verbringen.

"Mit dem Einsatz der App können wir in Zukunft Wartezeiten verkürzen, der Überfüllung der Wartebereiche entgegenwirken und so die Ansteckungsgefahr im Wartezimmer deutlich reduzieren", erklärt Patrick Müller-Nolte, Ärztlicher Leiter der Zentralen Notaufnahme des Klinikums Wetzlar.

Pilotphase läuft

vorerst bis April

Die Pilotphase des Projektes, für welche die Lahn-Dill-Kliniken durch MyEPA mit Hard- und Software ausgestattet worden sind, läuft vorerst bis April 2021. Anschließend soll es durch die Technische Hochschule Mittelhessen (THM) ausgewertet werden.

Die "Wart's Ab"-App kann im Google Play Store (Android-Geräte) oder im App-Store (iOS-Geräte) kostenfrei heruntergeladen werden.