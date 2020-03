Notausschuss fällt Entscheidungen in der Krise

Wann das Wetzlarer Stadtparlament zu seiner nächsten Sitzung zusammenkommen kann, ist in Corona-Zeiten völlig offen. In der Zwischenzeit kann ab sofort ein Notausschuss wichtige Entscheidungen treffen. Foto: Pascal Reeber

Wetzlar (gro). Damit die Wetzlarer Stadtverordnetenversammlung auch in der Coronakrise handlungsfähig bleibt, wurde in der Parlamentssitzung am Freitagabend der Finanz- und Wirtschaftsausschuss als ein Notausschuss mit besonderen Befugnissen ausgestattet.

Auf der Grundlage der Hessischen Gemeindeordnung haben die Stadtverordneten den Finanz- und Wirtschaftsausschuss einstimmig zu einem beschließenden Ausschuss für den Krisen- und Katastrophenfall erklärt, wenn eine Zusammenkunft des Parlaments unmöglich ist. Es ist ein breites Themenspektrum, innerhalb dessen der Ausschuss von nun an abschließende Entscheidungen treffen kann. Es umfasst unter anderem Aufstellungs- und Entwurfsbeschlüsse zu Bauleitplanungen, Beschlüsse über die Ausübung von Vorkaufsrechten, zur Einleitung von Flurbereinigungsverfahren, über Ausführungsplanungen im Straßenausbau, oder bei Wahlen innerhalb des Parlaments für die Besetzung von Posten. Ferner über städtebauliche Verträge, Bedarf- und Entwicklungspläne im Brand- und Katastrophenschutz oder bei Anpassung der Verträge für Windkraftanlagen im Stadtgebiet.

Darüber hinaus kann der Ausschuss Beschlüsse fassen, die nicht abschließend sind und zu einem späteren Zeitpunkt von der Stadtverordnetenversammlung nachgeholt werden müssen, etwa wenn es um die Wirtschaftspläne von Eigenbetrieben, Haushaltssicherungskonzept oder außerplanmäßige Ausgaben geht. Die Ermächtigung des Notausschusses wurde bis zum Ende der Corona-Pandemie befristet bis spätestens 31. März 2021.