Notbetreuung im Lahn-Dill-Kreis: Was Erzieherinnen sagen

Die Kita Regenbogenland ist auch in der Corona-Krise mit einer Notbetreuung für Kinder von Eltern in systemrelevanten Berufen da: Sabine Becker (l.) und Susanne Maierhofer-Borsutzki sind die Leiterinnen. Foto: Steffen Gross
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