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Freitag, 27.03.2020 - 16:33
4 min

Notbetreuung im Lahn-Dill-Kreis: Was Erzieherinnen sagen

Seit fast zwei Wochen findet in der Hermannsteiner Kita Regenbogenland eine Notbetreuung statt. Es ist eine alles andere als alltägliche Situation für die Kinder und die Erzieherinnen. Corona ist auch bei den Kindern ein Thema.

Steffen Gross: Redakteur Wetzlar
Von Steffen Gross
Redakteur Wetzlar
Die Kita Regenbogenland ist auch in der Corona-Krise mit einer Notbetreuung für Kinder von Eltern in systemrelevanten Berufen da: Sabine Becker (l.) und Susanne Maierhofer-Borsutzki sind die Leiterinnen. Foto: Steffen Gross

Die Kita Regenbogenland ist auch in der Corona-Krise mit einer Notbetreuung für Kinder von Eltern in systemrelevanten Berufen da: Sabine Becker (l.) und Susanne Maierhofer-Borsutzki sind die Leiterinnen. Foto: Steffen Gross

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Weiterführende Links
Alle Daten zur Notfallbetreuung an Kindertagesstätten und Schulen
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