Mittwoch, 24.06.2020 - 04:00
3 min
Nullnummer unterm Asphalt in Niedergirmes
Von Pascal Reeber
Redakteur Wetzlar
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HALTEVERBOT
Der neue Schutzstreifen in der Siechhofstraße darf zwar bei Bedarf (und wenn dort niemand radelt) von Kraftfahrern befahren werden. Halten und Parken sind aber generell untersagt.
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