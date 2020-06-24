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Mittwoch, 24.06.2020 - 04:00
3 min

Nullnummer unterm Asphalt in Niedergirmes

Der marode Kanal ist der Hauptgrund für die Bauarbeiten in der Siechhofstraße in Wetzlar. Die Schäden waren so schlimm, dass eine Reparatur für die Stadt keinen Sinn mehr machte.

Pascal Reeber: Redakteur Wetzlar
Von Pascal Reeber
Redakteur Wetzlar
Eine neue Oberfläche hätte die Siechhofstraße über kurz oder lang ohnehin gebraucht. Der kaputte Kanal im Untergrund ist Anlass, dass dies bereits in diesem Jahr passiert. Foto: Pascal Reeber

Eine neue Oberfläche hätte die Siechhofstraße über kurz oder lang ohnehin gebraucht. Der kaputte Kanal im Untergrund ist Anlass, dass dies bereits in diesem Jahr passiert. Foto: Pascal Reeber

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Fotos
Eine neue Oberfläche hätte die Siechhofstraße über kurz oder lang ohnehin gebraucht. Der kaputte Kanal im Untergrund ist Anlass, dass dies bereits in diesem Jahr passiert. Foto: Pascal Reeber

Eine neue Oberfläche hätte die Siechhofstraße über kurz oder lang ohnehin gebraucht. Der kaputte Kanal im Untergrund ist Anlass, dass dies bereits in diesem Jahr passiert. Foto: Pascal Reeber

Bis zum Ende der Sommerferien sollen die Bagger wieder aus der Siechhofstraße verschwunden sein: Gewässerschutzbeauftragte Ina Meichsner, Tiefbauamtsleiter Markus Heller (Mitte) und Baudezernent Andreas Viertelhausen sind guter Dinge, dass dies gelingt. Foto: Pascal Reeber

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Eine neue Oberfläche hätte die Siechhofstraße über kurz oder lang ohnehin gebraucht. Der kaputte Kanal im Untergrund ist Anlass, dass dies bereits in diesem Jahr passiert. Foto: Pascal Reeber

Eine neue Oberfläche hätte die Siechhofstraße über kurz oder lang ohnehin gebraucht. Der kaputte Kanal im Untergrund ist Anlass, dass dies bereits in diesem Jahr passiert. Foto: Pascal Reeber

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HALTEVERBOT

Der neue Schutzstreifen in der Siechhofstraße darf zwar bei Bedarf (und wenn dort niemand radelt) von Kraftfahrern befahren werden. Halten und Parken sind aber generell untersagt.

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