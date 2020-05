Nur draußen

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR - (red). In Wetzlar können Interessierte wieder an öffentlichen Stadtführungen teilnehmen. Auch Gruppenbuchungen sind zu Wunschterminen möglich. Ab Samstag, 30. Mai, startet die Tourist-Information mit Stadtführungen vorerst freitags bis sonntags jeweils ab 14 Uhr.

Teilnehmer sollten beachten, dass die Gruppengröße aufgrund der aktuellen Corona-Lage auf 15 Teilnehmer pro Gruppe begrenzt ist, daher ist eine Voranmeldung erforderlich. Stadtführungen finden vorerst nur im Außenbereich statt. Es wird empfohlen, einen Mund-Nase-Schutz zu tragen.

Karten und Anmeldung in der Tourist-Information

Treffpunkt zu der eineinhalbstündigen Führung ist der Brunnen am Wetzlar Domplatz. Karten gibt es vorab für vier Euro, ermäßigt zwei Euro, in der Tourist-Information (Domplatz 8), per E-Mail an tourist-info@wetzlar.de oder unter Telefon 06441-99 77 55.