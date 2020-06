Nur wenige Meter, aber viele Jahre

Der um 1880 geschlossene jüdische Friedhof liegt direkt vor der Stadtmauer (hinten rechts) und ist seinerseits mit einer weiteren Mauer (links) eingefriedet. Archivfoto: Pascal Reeber

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Wetzlar. Das wird kein guter Tag für die Kilometerbilanz beim Stadtradeln. Aber ein interessanter. Sehr viel Geschichte auf sehr wenigen Kilometern, auf denen man meistens auch noch schieben muss - das bietet eine Radtour in der Wetzlarer Altstadt.

Unter dem Titel "Alte Steine" als Wegweiser haben wir diese Tour mit ihren läppischen 106 Höhenmetern erstmals im Juli 2017 in der Reihe "Heimat Erfahren" vorgestellt. Das mit den Steinen hat seine Bewandtnis, denn als Tourenguide dient die Stadtmauer.

Zwar sind vom früher etwa 1,7 Kilometer langen Stadtmauerring nur noch vier zusammenhängende Stücke zu sehen: Am Steighausplatz, im Rosengärtchen, ober- und unterhalb des Säuturms und am Wetzbach längs zur Nauborner Straße. Aber: Der Verlauf der Stadtbefestigung, die bis zu elf Meter hoch und zwei Meter dick war, ist noch auszumachen. Der heutige Altstadtgrüngürtel aus fünf Anlagen folgt ihr grob - kein Zufall: Was dieser Tage die Anlagen sind, das waren früher Gärten, Wiesen oder Felder direkt vor der Stadt. Als Startpunkt hat Tourenleiter Peter Fuess den Schillerplatz ausgeguckt, von wo es direkt in eine der Anlagen geht: In die Schladming-Anlage am Wetzbach. Auch sie liegt direkt vor der Stadtmauer, die hier eine Besonderheit hatte: Eine vorgelagerte Mauer als Verstärkung. Zwischen diesen beiden Wänden aus Bruchstein radeln wir durch die malerische Anlage, queren die Silhöfertorstraße (das Silhöfer Tor wurde 1271 erstmals erwähnt und 1831 abgerissen) und gelangen in die Straße "An der Stadtmauer". Welch ein Auftakt!

Der Rest im Stenogrammstil: Jüdischer Friedhof, Steighausplatz, Tränkpforte, Colchesteranlage, Hausermühle, Alte Rathäuser (es gibt drei), Domplatz, Lottehof, Wöllbacher Tor, Obertor, Säuturm. Wer sich intensiv informieren will, sollte sich vor dem Ausflug eine Broschüre der Tourist-Info am Domplatz besorgen. Denn es gibt unglaublich viel zu lernen. Diese Tour geht mal weniger in die Beine. Dafür mehr in den Kopf.