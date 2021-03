OB-Wahl in Wetzlar: Wagner und Hundertmark in der Stichwahl

Ziehen in die Stichwahl zum Wetzlarer Oberbürgermeister am 28. März ein: Amtsinhaber Mandfred Wagner (SPD) und Michael Hundertmark (CDU). Grafik: Konrad Steinhaus

WETZLAR - In 14 Tagen heißt es in Wetzlar noch mal: Sie haben die Wahl, wer der nächste Oberbürgermeister werden soll. Amtsinhaber Manfred Wagner (SPD) und Michael Hundertmark (CDU) ziehen in die Stichwahl ein.

Auch wenn Amtsinhaber Wagner am Sonntag die meisten Stimmen auf sich vereinte, reichte es nicht ganz. Mit 49,40 Prozent der Stimmen verpasste Wagner die notwendige 50-Prozent-Hürde, um sich im ersten Wahlgang durchzusetzen.

Sein Herausforderer Michael Hundertmark erreichte laut vorläufigem Endergebnis 25,91 Prozent. Zum Stichwahltermin am 28. März müssen sich dann die Wetzlarer nun zwischen Wagner (61) und Hundertmark (33) erneut entscheiden.

Mit deutlichem Abstand auf die beiden Teilnehmer der Stichwahl folgen auf den weiteren Plätzen Christoph Wehrenfennig (FDP) mit 8,18 Prozent, Lothar Mulch (AfD) 6,61 Prozent, Hermann Schaus (Linke) 4,95 Prozent, Dominic Harapat (Die Partei) 4,06 Prozent und Thomas Hantusch (NPD) mit 0,88 Prozent der abgegebenen Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag am Sonntagabend um 20:08 Uhr bei 43,05 Prozent.