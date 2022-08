Obdachlos in Wetzlar - bei 35 Grad

Die Wohnungslosenhilfe des Caritasverbands umfasst gleich mehrere Angebote. So eine Übernachtungseinrichtung in der Hermannsteiner Straße mit getrennten Räumen für Frauen und Männer, einem Aufenthaltsraum und einer ambulanten medizinisch-pflegerischen Versorgung, im Bedarfsfall unter Anbindung an die Sozialstation des Caritasverbandes.

Das stationäre Wohnangebot in der Braunfelser Straße bietet 14 wohnungslosen Menschen einen Raum für eine dauerhafte Neuorientierung. Beraten und unterstützt wird in den Bereichen Alltagsführung und Tagesgestaltung, Bewältigung von Krisen, in Fragen der Gesundheitsfürsorge, im Umgang mit Behördenangelegenheiten bei der Sicherstellung der finanziellen Lebensgrundlage und in Wohnraumangelegenheiten. Beim stationären Angebot gibt es noch eine Außenwohngruppe im Philosophenweg mit vier Plätzen.

Das Betreute Wohnen der Caritas richtet sich an Menschen, deren Lebensverhältnisse mit besonderen sozialen Schwierigkeiten verbunden sind, denen Wohnungslosigkeit droht, die längere Zeit wohnungslos waren und bei denen Hilfen der ambulanten Fachberatung nicht ausreichen und stationäre Hilfen nicht angebracht oder nicht mehr notwendig sind. Ziel hier ist zunächst die Hilfe zur Sesshaftmachung in einer eigenen Wohnung. Das Betreute Wohnen mit zwölf Plätzen ist organisatorisch an die ambulante Fachberatung des Caritashauses angebunden.

In der ambulanten Fachberatung in der Braunfelser Straße wird Unterstützung, Begleitung und Beratung in allen Fragen geboten, die im Zusammenhang mit Wohnungslosigkeit und drohender Wohnungslosigkeit bestehen.

Die Tagesaufenthaltsstätte im Caritashaus steht allen Besuchern zum Ausruhen zur Verfügung. Hier können Gäste Kaffee trinken, Radio hören, Fernsehen, kostenlos das Internet nutzen, Zeitung lesen, kochen, duschen, Wäsche waschen, Kleider aus der Kleiderkammer bekommen, montags frühstücken und mittwochs ein Mittagessen einnehmen, Unterstützung bei der medizinischen Versorgung und Gesprächstermine erhalten.