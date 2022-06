Ochsenfest: Durchgangsverkehr meidet Bereich Finsterloh

Die Linie 12 pendelt in Wetzlar zwischen dem Busbahnhof und dem Klinikum. Während des Ochsenfestes wird in der Frankfurter Straße eine Ersatzhaltestelle eingerichtet sein. Foto: Pascal Reeber

WETZLAR - Zum Ochsenfest vom 7. bis 11. Juli haben sich Straßenverkehrsbehörde, Polizei und Tiefbauamt gemeinsam mit dem Landwirtschaftlichen Verein Lahn-Dill als Veranstalter verständigt, das Verkehrskonzept der vergangenen Veranstaltungen wieder zu übernehmen.

Grundsätzlich ist vorgesehen, den Verkehr, der nicht das Fest zum Ziel hat, aus dem unmittelbaren Veranstaltungsbereich, und damit auch von der Zufahrt des Hauptparkplatzes Helm'sche Grundstück, fernzuhalten. Daher wird der Durchgangsverkehr aus Richtung Innenstadt kommend mit Ziel Rechtenbach umgeleitet über die Landesstraße Richtung Dutenhofen/Gießen (L 3451) und den Autobahnanschluss Wetzlar-Süd. Wer zum Klinikum oder zum Gewerbegebiet Hörnsheimer Eck unterwegs ist, erreicht diese Ziele von der Frankfurter Straße aus über die Lessingsstraße und die Volpertshäuser Straße. Aus Richtung Rechtenbach kommend wird der Verkehr mit Ziel Innenstadt über die Forsthausstraße und die Volpertshäuser Straße umgeleitet.

Auf dem Spilburggelände gibt es insbesondere am Wochenende viele Parkplätze. Von dort können Besucher mit dem regulären Busverkehr zum Festgelände gelangen. Schwerbehindertenparkplätze sind an der Bezirkssportanlage Büblingshausen eingerichtet. Die Zufahrt erfolgt über die Straße Waldessaum. Taxenstände befinden sich aus Sicherheitsgründen diesmal auf dem Helm'schen Grundstück.

Am Wochenende Parkplätze auf dem Spilburggelände

In der Virchowstraße und der Elsa-Brandström-Straße gilt auf beiden Seiten ein Haltverbot, um den Busverkehr störungsfrei zu gewährleisten. Der Bereich Hörnsheimer Eck ist ab der Firma Rosenberger nur in Einbahnrichtung befahrbar. Dabei gilt bis zur Zufahrt des DRK ebenfalls auf beiden Seiten ein Halteverbot, um die Einsatzfahrzeuge nicht zu blockieren. Nach dem DRK-Stützpunkt kann auf beiden Seiten geparkt werden.

Halteverbote gelten auch im Bereich der Frankfurter Straße und der Forsthausstraße, dort auch auf den Seitenstreifen. Die Ordnungspolizei wird während des gesamten Ochsenfestes verstärkt kontrollieren; bei gravierenden Verstößen werden die Fahrzeuge kostenpflichtig abgeschleppt.

Die Verkehrsregelung hat auch Auswirkungen auf den Linienbusverkehr. Täglich werden zu den fahrplanmäßigen Fahrten der Linie 12 zwischen Busbahnhof und dem Festplatzgelände an der Frankfurter Straße zusätzliche Busse verkehren. Es ist eine Ersatzhaltestelle "Festplatz Finsterloh" an der Zufahrt zur Bezirkssportanlage Büblingshausen eingerichtet. Am Donnerstag, Freitag und Montag fahren die Busse zwischen 16.12 Uhr und 23.12 Uhr vom Bahnhof zum Festgelände. Am Samstag, 9. Juli, verkehren sie zwischen 17 Uhr und 22.30 Uhr sowie am Sonntag, 10. Juli, zwischen 15.30 Uhr und 22.30 Uhr.

Vom Festplatz fahren die zusätzlichen Busse in Richtung Busbahnhof werktags zwischen 17.40 Uhr und 1 Uhr ab. Am Samstag, 9. Juli, sind Abfahrten zwischen 17.40 Uhr und 1.18 Uhr sowie am Sonntag, 10. Juli, zwischen 16.30 und 1 Uhr vorgesehen.

Die Haltestelle Elsa-Brandström-Straße in Richtung Busbahnhof wird nicht von der Linie 12 angefahren. Sie hält jedoch vom Krankenhaus her kommend in Richtung Bahnhof/ZOB mit allen regulären Fahrten an der Haltestelle "Festplatz Finsterloh".

Der Fahrplan der Linie 12 ist auf www.rmv.de/wetzlar einzusehen.

