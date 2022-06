2 min

Ochsenfest: "Ein bisschen wie Kirmes-Tetris"

Der Aufbau des Vergnügungsparks läuft auf Hochtouren: Tieflader mit New York-Schaukel, Crazy Mouse und Hurricane rollen in Wetzlar an. Sogar die "Maus" bringt Tonnen auf die Waage.

Von Tanja Freudenmann Redakteurin Wetzlar